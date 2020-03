Harry e Meghan il 9 marzo parteciperanno al loro ultimo evento ufficiale in nome della Corona insieme a William e Kate (oltre che al resto della famiglia)

Harry e Meghan, per pochi giorni ancora Duca e Duchessa del Sussex, si uniranno alla Regina, al principe William e Kate, al principe Carlo e Camilla, e agli altri membri della famiglia reale, all'Abbazia di Westminster per il servizio annuale del Commonwealth Day la prossima settimana.

Questo sarà il loro ultimo impegno ufficiale.

La cerimonia sarà il 9 marzo è verrà trasmessa in diretta dalla BBC: tutti gli occhi saranno sicuramente puntati sui Sussex (senza Archie).

L'ultimo evento ufficiale di Harry e Meghan

Durante il Commonwealth Day saranno presenti circa due mila ospiti, tra cui il Primo Ministro Boris Johnson, il segretario generale del Commonwealth, la Baronessa Patricia Scozia, ambasciatori, alti commissari e anche centinaia di giovani studenti.

Dopo la messa presso l'abbazia, la regina Elisabetta e il resto della famiglia reale incontreranno i diversi ospiti fino a quando non verranno fatti uscire i portatori di bandiera del Commonwealth.

Ed è con questo evento comunitario di grande valore che Harry e Meghan saluteranno il Regno Unito e lasceranno i loro ruoli da membri senior della famiglia reale.

Cosa succederà dopo?

Quando Harry e Meghan hanno annunciato il loro divorzio con la Corona, speravano di poter continuare a sostenere la Regina e il resto della famiglia, prendendo parte a eventi di questo genere.

Ma la Regina ha detto no, e ha indicato il 31 marzo come giorno ufficiale d'addio.

Per il momento, la famiglia reale e la coppia hanno concordato una revisione iniziale di 12 mesi per garantire che l'accordo funzioni per entrambe le parti.

Harry e Meghan vogliono e devono essere economicamente indipendenti.

Ecco perché stanno lavorando al loro brand (prendendo spunto dai Beckham) e hanno speso migliaia di sterline per sponsorizzare il nome Sussex Royal come marchio globale per una vasta gamma di articoli e attività, tra cui abbigliamento, pezzi di cartoleria, libri e materiale didattico.

**La Regina ha vietato a Harry e Meghan di usare il loro titolo da reali**

Inoltre, i Sussex dovrebbero anche lanciare la loro nuova organizzazione no profit nei prossimi mesi.

Chissà con quale nome a questo punto.