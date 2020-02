Harry e Meghan sono alla ricerca di un nuovo modello di business per promuoversi come coppia e famiglia, e stanno prendendo ispirazione dai Beckham

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato la Royal Family con l'idea di diventare economicamente indipendenti, in molti si sono chiesti come avrebbero fatto.

Certo, l'eredità di Harry e i precedenti guadagni di Meghan come attrice torneranno sicuramente utili, ma sono i progetti futuri della coppia (e il loro potenziale guadagno) a essere di interesse internazionale.

Soprattutto adesso, che la Regina ha vietato alla coppia di usare il titolo di reali nella propaganda del loro brand.

Ma Harry e Meghan non si danno per vinti: Richard Hardman, esperto reale, ha detto che il Duca e la Duchessa del Sussex «Stanno prendendo ispirazione dal successo di un marchio come quello di Beckham».

Esatto, Harry e Meghan vogliono essere come David e Victoria.

(Continua sotto la foto)

Secondo l'esperto, la coppia reale vuole provare a seguire un modello di business simile a quello di Victoria e David Beckham

I due infatti «Sono una coppia incredibilmente popolare» ha commentato Richard Hardman.

«Guardate al successo di un marchio come quello dei Beckham: sono passati molti anni dall'ultima volta che David è sceso in campo, e altrettanti dall'ultimo concerto di Victoria, ma nonostante ciò sono una coppia sorprendentemente di successo nel modo.

Sanno come promuovere se stessi».

Harry e Meghan vogliono avere lo stesso tipo di successo, anche se, dice l'esperto

«Devono fare attenzione ed essere consapevoli del fatto che gran parte del loro successo si basa sul legame con la Regina Elisabetta».