Durante il primo royal tour di coppia (in Australia), Harry e Meghan scherzano con il pubblico e parlano di possibili nomi per il nascituro

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato l'arrivo del primo figlio lunedì scorso (** Meghan Markle è incinta, il royal baby nascerà in primavera **), e sembrano godersi il tour in Australia, dove hanno anche passato molto tempo a incontrare bambini e giovani, mostrando la loro naturale affinità con i più piccoli.

Ovviamente, dal momento dell'annuncio, ogni indizio è buono per cercare di carpire informazioni sul prossimo Royal Baby di casa Windsor.

A partire dal toto nomi, a cui si è ufficialmente dato il via da quando Harry si è lasciato scappare dei commenti riguardo i suoi nomi preferiti.

A quanto pare infatti ne ha rivelato uno proprio ieri durante un passeggiata a Melbourne.

(Continua sotto la foto)

A Harry piace il nome Harriet, ma non certo per la figlia

Dopo aver passato una mezz'oretta a chiacchierare con i presenti e ad accettare un sacco di regali, tra cui peluches, bandiere, fiori e molto altro, il Duca e la Duchessa del Sussex si sono fermati per incontrare Harriet Bonaddido, una bimba di cinque mesi e mezzo, e parlare con la mamma Jessica.

La madre della piccola, 28 anni, ha detto: «Non appena ho presentato mia figlia ad Harry, ha detto, 'è un bellissimo nome', se lo dovessero scegliere per il bambino sarebbe divertente».

Molto probabilmente in realtà il principe Harry alludeva alla somiglianza con il suo stesso nome, quindi dubitiamo che stia pensando di chiamare la sua futura figlia così.

Jessica ha anche aggiunto: «Meghan era proprio dietro di lui e stava giocando con mia figlia, solleticandole le dita dei piedi. Poi e ha detto che era dolce il fatto che l'avessi portata fuori oggi».

Una lista di nomi tra cui scegliere

Durante il tragitto, invece, il principe Harry e Meghan Markle sono stati interrogati da un gruppo di giovani studenti sui i nomi da bambini che preferiscono.

Charlie Wolf, studente di 12 anni della scuola elementare di Middle Park, ha chiesto ai duchi del Sussex se avessero già scelto un nome per il loro futuro royal baby.

I bambini hanno detto che Meghan ha risposto:

«Abbiamo ricevuto una lunga lista di nomi da parte di tutti, io e Harry ci dobbiamo mettere a sedere e dare un'occhiata ai più belli».

Ella Burns, una studentessa di 12 anni della scuola elementare di Albert Park, ha aggiunto:

«Ha detto che non aveva ancora pensato ai nomi perché è ancora presto».

Royal Tour in gravidanza

** Meghan Markle parla della gravidanza a poche ore dall'annuncio (e riceve il primo regalo per il bambino **

All'inizio del viaggio, il principe Harry aveva detto:

«Sinceramente non potevamo pensare a un momento migliore per annunciare il figlio in arrivo, che si tratti di un bambino o una bambina, quindi grazie mille per tutti i vostri auguri, lo appreziamo molto».

La Duchessa ha anche parlato apertamente della sua prima gravidanza, rivelando che sta bene, anche se soffre un po' di stanchezza.

Questo è il primo royal tour di Harry e Meghan come coppia, e la duchessa del Sussex, durante una visita in Australia, ha detto a un'altra madre che è piena di adrenalina.