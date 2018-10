Nella prima uscita pubblica di Meghan Markle incinta si fa subito riferimento al bambino e lei e Harry ricevono il primo regalo per lui: un canguro peluche

Meghan Markle non si è ancora presa un momento libero dopo aver annunciato la gravidanza ieri mattina.

** Meghan Markle è incinta: il primo figlio di Harry nasce in primavera **



Impegnata nel suo primo royal tour con il marito e a meno di un giorno dopo la notizia, la futura mamma ha fatto la sua prima apparizione a Sydney con il principe Harry a una cerimonia di benvenuto ad Admiralty House, per dare il via ufficiale al loro tour reale in Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Fiji.

Proprio in questa occasione, Meghan ha parlato per la prima volta della gravidanza e dell'arrivo di un figlio con una signora di 98 anni; ricevendo a fine giornata anche il primo regalo per il bambino, decisamente a tema.

(Continua sotto la foto)

L'incontro con la signora Daphne

Durante il loro primo giorno di Royal Tour a Sydney, il duca e la duchessa del Sussex hanno incontrato la folla che li attendeva intrepida.

E tutti gli spettatori presenti si sono sciolti martedì mattina (orario australiano) fuori dalla Sydney Opera House dopo che il principe Harry ha calorosamente abbracciato una vecchia conoscenza di 98 anni, Daphne Dunne, già incontrata altre tre volte durante vari eventi nel nuovo continente.

Il Duca di Sussex ha infatti riconosciuto immediatamente la donna, ora su una sedia a rotelle, ed è subito andato a salutarla appena l'ha vista tra la folla prima di presentarla a Meghan Markle per la prima volta, dicendo alla signora: «Faccio venire qui mia moglie per fargliela conoscere».

Le parole sulla gravidanza di Meghan

Chiacchierando con Daphne, Meghan ha detto:

«Sono così felice di incontrarla finalmente, ho sentito tanto parlare di lei».

La coppia ha trascorso alcuni minuti con la signora prima di dirle di godersi il resto della sua giornata, con Meghan che ha aggiunto:

«Speriamo di rivederla la prossima volta con il nostro piccolo con noi».

Harry e Meghan hanno annunciato ieri, un giorno prima del loro tour in Australia di due settimane, che aspettano il loro primo figlio tramite un tweet ufficiale di Kensington Palace.

L'arrivo del nuovo royal baby è previsto per la primavera del 2019, e sia il Duca che la Duchessa del Sussex hanno ringraziato il pubblico per tutto il sostegno e i tutti i messaggi di auguri ricevuti per la lieta notizia.

Video: Harry and Meghan are given a fluffy kangaroo (complete with baby Joey) and gorgeous fleece booties by Sir Peter Cosgrove & his wife. “Our first baby gifts” laughs Meghan. pic.twitter.com/Qb8mkdYBI3 — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 15 ottobre 2018

Il primo regalo per il futuro royal baby

Non è passato molto tempo prima che il Duca e la Duchessa del Sussex ricevessero il loro primo regalo per il futuro figlio.

L'australiano Sir Peter Cosgrove, ex ufficiale dell'esercito australiano in pensione, e sua moglie hanno infatti regalato alla coppia alcuni doni rappresentativi del paese ospitante.

Harry e Meghan hanno ricevuto un canguro di peluche e appena il pupazzo è stato dato alla duchessa Meghan ha sorriso dicendo: «I nostri primi regali per bambini!»

Oltre al pupazzo, alla coppia sono stati regalati anche un paio di stivali UGG in miniatura per i piedini di un bimbo, in quanto famoso marchio di calzature proviene dall'Australia.

I futuri mamma e papà non potevano sembrare più felici di così.