C'è l'annuncio ufficiale di Kensington Palace: Meghan Markle è incinta, lei e il principe Harry diventeranno genitori in primavera



Dopo tanti, tanissimi rumors che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi, è arrivata la conferma ufficiale: Meghan Markle è incinta.

A dare la notizia è stato proprio il canale ufficiale di Kensington Palace che ha pubblicato il seguente tweet:

«Il Duca e la Duchessa del Sussex sono liete di annunciare che la Duchessa del Sussex aspetta un bambino che arriverà in primavera 2019»

(Continua sotto il post)

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 ottobre 2018

La notizia riempie di gioia non solo la famiglia reale e i parenti dei futuri genitori ma anche tutti gli amanti di Harry e Meghan - che ricordiamo si sono sposati lo scorso maggio presso la cappella di St. George nel castello Windsor appena fuori Londra.

Nel post di instagram appena pubblicato dall'account ufficiale della famiglia reale si legge:

«Their Royal Highness have appreciated all the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delight to be able to share this happy news with the public» (Le loro altezze reali hanno apprezzato tutto il sostegno che hanno ricevuto dalle persone di tutto il mondo fin dal loro matrimonio in maggio e sono lieti di poter condividere questa felice notizia con il pubblico).





I rumors e le aspettative sulla gravidanza di Meghan

Si era molto parlato della gravidanza di Meghan Markle recentemente; perché quando si tratta degli eredi al trono, alla famiglia reale piace fare le cose in modo tradizionale: prima viene l'amore, poi il matrimonio e dopo un po' un nascituro.

Harry e Meghan avevano tutte le carte in regola ma qualche malalingua faceva notare che Meghan ha compiuto in agosto 37 anni e che quindi non poteva aspettare troppo tempo a mettere su famiglia con il principe Harry.

Lo stesso principe Harry, lo scorso novembre 2017, poco dopo la notizia del fidanzamento ufficiale aveva detto: «Speriamo di poter mettere su la nostra famiglia a breve».

Si è speculato anche molto sulle aspettative della famiglia reale sulla gravidanza di Meghan, ma questa lieta notizia ha portato tanta gioia alla Regina, al futuro nonno Carlo, a William e Kate e anche ai royal babies, che tra poco avranno un nuovo cuginetto con cui giocare.

Harry e Meghan in Australia per il primo royal tour

Dopo aver celebrato venerdì il matrimonio della principessa Eugenia, Harry e Meghan sono partiti per il loro primo tour ufficiale.

Al momento, infatti, il principe Harry e Meghan Markle sono impegni nel loro primo royal tour in Australia, dove cercheranno di costruire e rinforzare il rapporto che la corona ha con il continente e la loro gente.

La coppia è arrivata a Sydney proprio questa mattina (orario australiano), e Meghan Markle è stata vista tenere cartellete per documenti dal color viola davanti alla pancia, alimentando così i rumors sulla presunta gravidanza a poche ore dall'annuncio ufficiale.

Perché l'erede di Meghan e Harry non sarà principe o principessa

Quando il principe Harry e Meghan Markle si sposarono il 19 maggio, la regina li regalò loro i titoli: il principe Harry è infatti il duca di Sussex (da dopo il matrimonio), il conte di Dumbarton e il barone Kilkeel. Ciò significa che il principe Harry è stato designato come la Sua Altezza Reale, il duca di Sussex, e Markle ha dunque acquisito lo stesso titolo come Sua Altezza Reale, la duchessa del Sussex.

Questo ci ha fatto riflette su una cosa: che titolo avranno i loro figli?

Secondo la tradizione della famiglia reale, quando Harry e Meghan avranno dei figli, questi non saranno né principi né principesse. Questo secondo la legge Letters Patent del 1917 emesso dal re Giorgio V, che in sostanza specifica che solo il figlio maggiore del primogenito del principe del Galles doveva essere nominato Sua Altezza Reale e Principe.

Così sarebbe dovuto essere anche per i figli del principe William (che è appunto il primogenito del principe Carlo del Galles), ma la Regina ha cambiato le carte in tavola nel 2012 quando ha aggiornato proprio le Letters Patent dando il titolo di principe e principessa anche a Charlotte e Luois.

Al momento però questo decreto non coinvolge i figli del principe Harry che quindi non avranno il titolo. Non è detto però che la Regina non rilascerà un'altro aggiornamento della legge: vedendo come sembra molto affezionata al principe Harry e a sua moglie Meghan, un nuovo cambiamento potrebbe benissimo diventare realtà.