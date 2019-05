Meghan Markle è stata spesso fotografata con gioielli appartenuti a Lady Diana. Quali sono i suoi pezzi preferiti? E quanto valgono? Ecco tutte le risposte

In questo primo anno come membro ufficiale della famiglia reale, Meghan Markle ha indossato una serie di gioielli dalla collezione privata della principessa Diana che ha lasciato tutti senza parole.

Si tratta di una collezione che Lady D ha lasciato ai suoi figli in seguito alla sua morte, dal quale la Duchessa del Sussex ha attinto in varie occasioni ufficiali.

** L'assurda regola sui diamanti che Kate e Meghan devono seguire **



Ma quali sono i pezzi di gioielleria della Principessa Diana che Meghan Markle preferisce in assoluto? E quanto valgono?

(Continua sotto la foto)

Anello con diamante acquamarina

Meghan ha indossato questo anello con uno splendido abito firmato Stella McCartney per il ricevimento di nozze con il Principe Harry.

«Realizzato da Asprey alla fine degli anni '90 per la principessa Diana, è stato progettato per abbinarsi a un polsino con perla e acquamarina che già possedeva e che indossava tantissimo».

Diana ha indossato l'anello per le occasioni pubbliche, come un viaggio a Sydney nel 1996 e un'anteprima dell'asta dei suoi abiti da Christie's nel 1997.

La pietra preziosa è di 30 carati, incastonata in oro giallo 24 carati con diamanti.

Si dice che l'anno sia costato alla principessa Diana circa 80 mila euro, tuttavia la popolarità delle pietre acquamarina è aumentata da quando Meghan Markle ha indossato l'anello nella sua prima notte di nozze e quindi è altamente possibile che l'anello raggiungerebbe la cifra di 500.000 euro se venduto a un asta.

Bracciale a fascia in oro con diamanti zaffiro

Meghan ha indossato questo delicato braccialetto in alcune occasioni, tra le altre il primo giorno di tour ufficiale con il marito Harry in Australia, quando cioè è stata annunciata la gravidanza della Duchessa.

«Pur essendo un pezzo un po' più discreto della collezione di Diana, il bracciale era uno dei suoi preferiti da abbinare ad altri abiti casual».

Il bracciale in oro giallo presenta due grandi cabochon in zaffiro e dettagli in diamanti; e potrebbe facilmente raggiungere i €10.000 all'asta.

Orecchini a forma di farfalla in oro giallo e diamanti

Meghan ha scelto di indossare questi orecchini per la prima volta in Australia.

Mentre la principessa Diana aveva indossato per la prima volta i delicati orecchini in oro giallo durante una visita reale in Canada con il principe Carlo nel 1986.

«Come l'anello Aquamarine, gli orecchini fanno parte di una suite che include una collana, tuttavia Meghan non ha mai abbinato questi due gioielli insieme».

Se entrambi i pezzi fossero venduti insieme, potrebbero facilmente superare i 20 mila euro all'asta.