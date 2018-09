A Kate Middleton e Meghan Markle è vietato indossare diamanti (e scarpe col tacco troppo alto) durante il giorno perchè troppo appariscenti

Non c'è alcun dubbio riguardo la preziosa e invidiabile collezione di gioielli di Kate Middleton e Meghan Markle.

Tra anelli reali, tiare e dimanti, è difficile credere che le due duchesse abbiano difficoltà a trovare qualcosa da mettere per le varie occasioni.

Ma come tutte le cose per la famiglia reale, ci sono specifiche regole anche per quanto riguarda i gioielli, ma soprattutto quello che Kate e Meghan possono (o non possono) mettere in base al momento della giornata.



(Continua sotto la foto)



Cosa dice l'esperto

Secondo l'esperta della famiglia reale Myka Meyer, entrambe le duchesse hanno un team sempre pronto a consigliarle, sia per quanto riguarda l'outfit giusto che per gli accessori da abbinare.

Secondo la Meyer, alle donne della famiglia reale è proibito indossare diamanti durante il giorno (fanno eccezione l'anello di fidanzamento e gioielli legati alla fede religiosa).

Effettivamente, facendo mente locale, Kate Middetlon e Meghan Markle hanno sempe indossato gioielli di un altro genere - come pietre preziose o perle - quando si trattava di eventi che si tenevano alla luce del sole.

Il motivo?

I diamanti sarebbero troppo appariscenti e vistosi, ecco perché è meglio indossarli agli eventi ufficiali che hanno luogo di sera.

Meghan infrange la regola

Se Kate Middleton si è sempre adeguata elegantemente alle scelte di stile imposte dalla famiglia reale, Meghan Markle fa un po' più fatica.

Infatti la Duchessa del Sussex è stata recentemente avvistata all'evento di beneficenza WellChild Awards a Londra con accessori in diamanti (durante le ore diurne).

I gioielli che indossava però le erano stati regalati dalla Regina Elisabetta in persona dopo il matrimonio con il nipote il principe Harry. Che questa sia un'eccezione alla regola?

Meghan Markle è anche solita indossare un delicatissimo bracciale di diamanti, ma anche questo rappresenterebbe un'eccezione alla regola perchè è simbolo del recente battesimo a cui ha preso parte proprio prima del royal wedding.



Non solo i gioielli

I diamanti non rappresentano l'unica regola da seguire in base a giorno-sera.

Sempre secondo l'esperta Myka Meyer, la scelta delle due donne su che scarpe indossare varia in base all'orario della giornata.

Durante il giorno, quando le duchesse presenziano a eventi lavorativi, la regola vuole che indossino scarpe chiuse, con tacco moderato, e la punta arrotondata.

Mentre di sera, ecco che si intravedono platform, tacchi più alti e scarpe aperte.