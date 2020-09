Poche le misure di sicurezza messe in atto alla Thomas’s Battersea School, la scuola dei royal baby: niente mascherina ma attenzione agli assembramenti

Come tutti i genitori del mondo, il principe William e Kate Middleton hanno avuto i figli a casa a tempo pieno in questa primavera di pandemia. E così come tanti altri genitori, l'hanno trovato impegnativo.

Il Duca e la Duchessa hanno già raccontato le loro difficoltà genitoriali durante il lockdown, con alti e bassi proprio come tutti.

Ecco perché, durante un evento pubblico di questa settimana a Belfast, il duca di Cambridge ha scherzato, ammettendo il suo sollievo per il ritorno a scuola del principe George e della principessa Charlotte.

«Penso che ogni genitore stia tirando un sospiro di sollievo per il fatto che la scuola sia ricominciata - ha detto William, aggiungendo - Questi cinque mesi a casa sono stati meravigliosi, ma sono stati cinque lunghissimi mesi».

**Pensate che i royal baby siano viziati? Sbagliato**

(Continua sotto la foto)

George e Charlotte tornano a scuola

Dopo mesi di istruzione domiciliare con mamma Kate, il principe George e la principessa Charlotte tornano a scuola.

Lo scorso lunedì i giovani reali si sono riuniti ai loro compagni di classe alla Thomas’s Battersea School di Londra.

George, 7, inizierà il terzo anno che segnerà un momento significativo nella sua educazione. Invece Charlotte, 5, ha appena cominciato le elementari.

**La principessa Charlotte comincia la scuola: ecco quanto costa studiare da royal baby**

All'inizio della pandemia, la scuola di George e Charlotte era stata colpita da un'ondata di coronavirus: alcuni studenti erano stati infatti messi in isolamento domiciliare in attesa dei risultati dei tamponi.

Nessuno dei compagni di classe dei reali aveva contratto il virus.

(Poche) nuove misure di sicurezza contro il COVID-19

Su una comunicazione ufficiale rilasciata dalla scuola si legge:

«Durante l'estate i numeri del coronavirus (COVID-19) sono diminuiti e il sistema di tracciabilità del governo è attivo e funzionante. Dato il miglioramento della situazione, la decisione se ricominciare o no è ora in modo schiacciante a favore del ritorno dei bambini a scuola».

«Anche se non è possibile garantire un ambiente totalmente privo di rischi, per la stragrande maggioranza dei bambini i vantaggi del ritorno a scuola superano di gran lunga il rischio molto basso di contrarre il coronavirus (COVID-19)».

**Coronavirus a Londra, alcuni bambini in quarantena nella scuola di George e Charlotte**

Poche le regole e le misure di sicurezza messe in atto alla Thomas’s Battersea School.

Prima di tutto niente mascherina obbligatoria: solo se lo desiderano gli studenti possono indossarla.

Niente assembramenti in entrata e uscita e l'obbligo (morale) di non presentarsi a scuola se si è risultati positivi al tampone.