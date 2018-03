Da quando ci sono i social le fake news sono all'ordine del giorno, solo che il Primo Aprile si chiamano pesci d'aprile: ecco i più belli (e riusciti)

C'è un giorno all'anno (due, a ben vedere) in cui la piaga delle fake news viene accettata a livello globale, anche quando a metterle in giro sono brand credibili e importanti.



Tradizione ormai più sacra di Halloween o della Festa del Ringraziamento, il cosiddetto April’s Fool, ossia il nostrano pesce d’aprile vige a Mountain View così come nella Silicon Valley.

Il 31 marzo degli ultimi anni è stato segnato da un boom di fake video, comunicati stampa fasulli e campagne di comunicazione volte a lanciare un prodotto che dopo poche ore si è scoperto essere pura invenzione.

Lo scherzetto creato ad arte per il primo aprile è diventato un tormentone web che coinvolge principalmente i brand di tecnologia, da sempre capitanati da nerd il cui humour è spesso catalogabile come ultra geek.

Aspettando di scoprire i tricks che quest’anno Google & compagnia bella hanno in serbo per noi, ecco una miscellanea degli April’s Fool più divertenti degli ultimi anni.

(Continua sotto il video)

Google Gnome: il nanetto da giardino super intelligente

Il dipartimento di Google a stelle e strisce si è inventato lo scorso anno questo delizioso gadget, accolto da tutti a braccia talmente aperte che si sarebbe meritato un reverse product placement.

Tutti erano già pronti a pre-ordinare questo delizioso nanetto da giardino che apre l’acqua per l'irrigazione al comando della voce, taglia il prato guidando il tosaerba e sceglie la musica da ascoltare en plein air. E invece era solo uno scherzo.

Certo, non troppo dissimile da Google Home, al suo recente debutto sul mercato italiano.



La macchinetta per scoppiare le bolle da imballaggio

Sempre nel 2017, Google Japan si è inventata una trovata esilarante da acquolina in bocca per palati feticisti e nerd: la macchina per fare esplodere le bolle della carta da imballaggio pluriball.

Oltre a fare esplodere le suddette bolle, assicura un brain orgasm con i fiocchi.

Google Haptic Helpers: l'assistente ai giochi di Realtà Virtuale

Sempre in casa Google e sempre nel 2017, è comparso un fiocco azzurro per la nascita di Haptic Helpers.

L'allora ultimo arrivato nella Big Family doveva essere un addetto di Google che cui spetta l’onere (ma anche l’onore) di aiutare gli utenti durante le sessioni di gioco della Realtà Virtuale.

Google Wind: dispositivo eliocentrico



Chissà cosa si erano fumati a Google Olanda prima del fatidico brainstorming che portò al finto parto di Google Wind.

Nel 2017 la filiale olandese lanciò questo dispositivo che avrebbe sfruttato la forza numero uno di Amsterdam e dintorni: non la cannabis ma il vento.

Google Bike: la bici che va da sola

L’anno precedente Google Olanda si era invantata un April’s Fool sempre in tema con la sua bandiera, lanciando la bicicletta che va da sola.

Chissà se quest’anno la sede di Google di stanza ad Amsterdam giocherà su altre sue caratteristiche intrinseche come ad esempio il red light district (il quartiere a luci rosse) o i Coffeshop.

Google Express: pacchi paracadutati ovunque



Memorabile è stato anche il finto lancio di Google Express, il servizio inaugurato nel 2016 che avrebbe dovuto portare i pacchi a destinazione dotandoli di paracadute e lanciandoli in aria.

Netflix LIVE!

Sulla scia di Google, maestra di scherzi stilosi di matrice hi-tech, Netflix nel 2017 ha lanciato Netflix LIVE!, un canale in streaming che avrebbe dovuto mostrare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 la vita dell’attore Will Arnett in stile The Truman Show.

Petlexa, l'assistente di Amazon che comunica con gli animali



Amazon ha annunciato con orgoglio (ma faticando a trattenere le risate) Petlexa, una sorta di San Francesco 2.0 capace di comunicare con gli animali.

L’assistente, fido compagno di Alexa, riuscirebbe a impartire ordini agli animali nonché a consolarli, coccolarli e capire cosa vogliono.

Duolingo Pillow, il cuscino per imparare una lingua in una sola notte



Geniale è stato il lancio nel 2016 di Duolingo Pillow, il cuscino ideato dalla celebre App di language learning che promette di insegnare una lingua in una sola notte, entro l’alba.

Photo Credits: Duolingo

The Proton Pack™ by Sonic, lo zaino protonico dei Ghostbusters

Il 31 marzo del 2016 la Sony diede il solenne annuncio della commercializzazione del Proton Pack™, il mitico zaino protonico degli acchiappafantasmi protagonisti di Ghostbusters.

Un pesce d’aprile per lanciare il reboot della serie cinematografica con protagonista per la prima volta un team di acchiappafantasmi “in gonnella”.