L'ispettore Murillo de La casa di carta è risultata positiva al Coronavirus e lancia un appello: «Non prendetela alla leggera e state a casa»

Iziar Ituno, diventata famosa per il ruolo dell'ispettore Raquel Murillo aka Lisbona nello show di Netflix La Casa di Carta, è positiva al Covid-19.

A darne notizia è stata lei stessa, con una foto sul suo profilo Instagram.

Iziar Itunoche, che accusa sintomi lievi, ha anche fatto un appello: «Non prendetela alla leggera e state a casa».

(Continua sotto la foto)

L'attrice ha detto: «Ho avuto i sintomi sin da venerdì pomeriggio e oggi abbiamo ottenuto i risultati dei test, che è tornato indietro positivo.

Il mio caso è lieve e sto bene, ma il coronavirus è molto pericoloso per le persone più deboli.

Non prenderlo alla leggera, ci sono vite in gioco e non sappiamo ancora fino a quando e come andrà avanti».

Iziar Ituno, è la prima del cast di La Casa di Carta a essere positiva al coronavirus, ma è si unisce a tante altre celebrità che hanno contratto il virus in tutto il mondo, con artisti del calibro di Tom Hanks e Idris Elba, ma anche reali come il principe di Monaco.