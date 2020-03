Coronavirus, Tom Hanks annuncia sui social di essere risultato positivo a Covid-19 e di essere stato in contatto con molte persone prima della diagnosi

Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson, sono risultati positivi al test del coronavirus.

L'attore premio Oscar ha confermato la notizia sui social media dicendo:

«Ciao a tutti. Io e Rita siamo qui in Australia.

Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Per fare le cose nel modo giusto, come è necessario nel mondo in questo momento, ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus e siamo risultati positivi».

«Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli che devono assolutamente essere seguiti.

Tutta la mia famiglia verrà testata, tenuta in osservazione e messa in isolamento per tutto il tempo necessario.

Vi terremo aggiornati. Prendetevi cura di voi stessi».

Tom Hanks e la moglie Rita, entrambi 63 anni, sono attualmente in Australia per la pre-produzione del film Elvis Presley.

La star di Forrest Gump interpreterà il ruolo del colonnello Tom Parker, il manager di lunga data di Elvis.

In una dichiarazione la Warner Bros ha confermato che a qualcuno vicino alla produzione è stato diagnosticato il virus e che stanno lavorando a stretto contatto con i funzionari sanitari australiani per assicurarsi che la produzione sia sicura.

La notizia è arrivata dopo che ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il coronavirus una pandemia, che indica la tendenza del virus a diffondersi rapidamente attraverso vastissimi territori o continenti.

**In America il Coachella è stato rimandato per paura del coronavirus**