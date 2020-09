Brad Pitt ha annunciato la produzione di champagne rosé del marchio di vini Miraval creato insieme ad Angelina Jolie: ecco costo e data di messa sul mercato

Mentre tutti i giornali parlano della nuova fiamma di Brad Pitt, lui "torna" con Angelina Jolie. Almeno per questioni lavorative: l'ex coppia d'oro di Hollywood si riunisce in un impresa commerciale per il loro amatissimo vino.

Nel 2012 i Brangelina avevano iniziato a produrre rosé pluripremiati nel loro castello francese, Château Miraval, dove possiedono tuttora 1200 acri di vigneti.

Ora, in un'intervista con People, Brad Pitt ha annunciato il lancio dell'ultima versione in bottiglia del loro marchio di vini, Miraval.

Si tratta di uno champagne rosé chiamato Fleur de Miraval, che arriverà sul mercato il 15 ottobre.

Il costo? 390 dollari, cioè 330 euro a bottiglia.

**Brad Pitt e Angelina Jolie stanno riallacciando i rapporti: non andavano così d'accordo da anni**

(Continua sotto la foto)

Ecco come Brad Pitt presenta il "suo" champagne rosé

«Per me lo Champagne evoca sentimenti di festa, qualità, prestigio e lusso - ha raccontato l’attore a People - Ma lo Champagne rosé è ancora relativamente sconosciuto».

«Forte del nostro successo con Miraval in Provenza, volevo che provassimo a creare il marchio per eccellenza di Champagne rosé, concentrando tutti i nostri sforzi su questo unico colore. Il risultato è spettacolare, ne sono molto orgoglioso».

E ancora: «La nostra è una tenuta meravigliosa ed eccezionale di cui mi sono innamorato e su cui continuo a investire per renderla una delle più belle tenute in Provenza».

«Per il vino, ho collaborato con la famiglia Perrin. Sono viticoltori da cinque generazioni. Insieme, abbiamo deciso di impegnarci a lungo termine. Questa non è per me una tendenza passeggera».

**Brad Pitt: «La mia vita amorosa è disastrosa»** Non resta che aspettare il 15 Ottobre per provarlo.