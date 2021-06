Ashley Graham, icona del body positivity, con un post su Instagram incoraggia i fan a sfoggiare il proprio corpo con orgoglio

Ashley Graham ha utilizzato il suo enorme seguito sui social media per diffondere un messaggio di body positivity, giusto in tempo per l'estate.

La top model americana ha postato su Instagram una serie di foto, implorando i fan di non lasciare che le insicurezze sul proprio fisico, o i difetti percepiti come tali, impediscano loro di mostrare il proprio corpo durante l'estate.

Ashley Graham, icona del movimento body positivity, sta incoraggiando tutti a sfoggiare le proprie curve e ad amare il proprio corpo.

«Con l'aumentare delle temperature, so che molte persone faticano a indossare vestiti più corti e a mostrare più pelle - ha esordito la modella 33enne - Spero che queste foto di così tanti bei corpi vi spingano ad amare la pelle in cui vi trovate».

La gallery di immagini del post, intitolato "Beautiful. End of Discussion" ("Bellezza. Fine della discussione"), è una serie di foto di donne di tutte le forme e dimensioni che mostrano le loro curve, le loro forme, ma anche smagliature e peli.

Nell'ultima foto si vede la stessa Ashley Graham, seduta per terra, nuda e senza trucco.

«Credimi quando dico che il tuo corpo è bellissimo, e so quanto è facile raccontare a te stessa la bugia che non sei abbastanza bella, abbastanza magra, abbastanza sexy, abbastanza 'perfetta' da indossare una canottiera o un costume da bagno», si legge nella caption.

E ancora: «Non lasciare che la tua mente ti impedisca di goderti la vita al massimo (e ricordati di dire 'Ti amo' a te stesso ogni giorno)!».

**Ashley Graham: «Mi hanno trattato come una cosa, ora non più»**

(Continua sotto la foto)

Ecco perché Ashley Graham è l'icona della body positivity

Questa non è di certo la prima volta che Ashley Graham si fa portavoce di un messaggio di body positivity.

Solo qualche mese fa, ad esempio, la modella ha celebrato su Instagram il suo «corpo grande, forte e bello» dopo aver dato alla luce il suo primo figlio Isaac.

All'inizio di quest'anno, la top model aveva anche dato il via a una #selflovechallenge, diventata virale su TikTok, spingendo le persone a mostrare le parti preferite, più forti e più sexy del proprio corpo.

La sua missione? Promuovere un'idea del corpo che vada al di là della perfezione che spesso vediamo in televisione e sulle copertine delle riviste.

Ashley Graham ha infatti lottato, e lo sta facendo tutt'ora, per l'inclusività dentro e fuori la passerella.

Graham fa la modella dall'età di 13 anni, ma la sua carriera ha preso piede nel 2016 in seguito alla storica apparizione sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit, che l'ha resa la prima modella classificata come taglia forte a comparire sulla cover della rivista.

A riguardo, nel suo TED Talk del 2015, la modella ha detto: «Taglie forti? No, questa è semplicemente la mia taglia».

La Graham è stata ferma nella sua posizione secondo cui il nominativo "plus size" è obsoleto; sia quando viene utilizzato per identificare le modelle che quando viene utilizzato come taglia nei negozi.

«Noi non siamo solo le nostre dimensioni - ha detto la Graham - Siamo la nostra mente, il nostro cuore, le nostre emozioni. Siamo spesso così presi dalla conversazione sulle taglie che ci dimentichiamo che c'è ben altro».

Promuovendo l'idea che l'autostima non debba essere determinata dalla taglia scritta sull'etichetta di abito, Ashely Graham è diventata l'icona della body positivity di questa generazione.