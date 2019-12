Tra scherzi ai vicini e alberi della gratitudine, ecco le tradizioni natalizie delle star più strane, belle e divertenti (a cui ispirarsi)

Anche le celebrities hanno le loro tradizioni natalizie da seguire pedissequamente, (altrimenti la nonna si arrabbia).



Tuttavia sappiamo bene come le star siano originali e creative, quindi non aspettatevi tradizioni “normali” del tipo il capitone da mangiare alla Vigilia o il bacio sotto il vischio.

Ecco piuttosto 10 tradizioni natalizie bizzarre delle star.

(Continua dopo la foto)

Credits: Getty Images

Jennifer Garner fa due alberi di Natale

Jennifer Garner non fa un solo albero di Natale ma due.

Uno è l’abete tradizionale mentre l’altro è quello che lei chiama “l’albero della gratitudine”.

Su quest’ultimo sia lei sia i suoi familiari scrivono le cose per cui essere grati alla vita, addobbando di giorno in giorno in questo modo l’albero per tutto dicembre.

Credits: Getty Images

Michelle Obama si guadagna i regali con un'esibizione

Michelle Obama segue una tradizione di Natale che è stata inventata dalle sue zie.

Per meritarsi un regalo, ciascuno deve esibirsi e fare qualcosa.

Dal cantare al ballare fino al raccontare una barzelletta, va bene qualsiasi cosa.

Lei negli anni si è esibita addirittura con l’hula-hop mentre il marito Barak si è limitato a cantare.

Credits: Getty Images

Chrissy Teigen e John Legend mangiano McDonald's

La modella Chrissy Teigen e il cantante John Legend ogni anno organizzano un party natalizio a casa loro.

Quando tutto finisce e non rimangono più ospiti, sono soliti ordinare un pasto a tarda notte da McDonald’s.

Credits: Getty Images

Mila Kunis e Ashton Kutcher "regalano" beneficenza



Mila Kunis e Ashton Kutcher non vogliono mai ricevere regali né farne: solo opere di bene.

Chiedono a tutti gli amici e i familiari di devolvere in beneficenza quello che avrebbero stanziato per il loro regalo.

La stessa cosa fanno loro: anziché fare regali, donano in beneficienza la cifra che avrebbero speso nello shopping natalizio.

Credits: Getty Images

Carrie Underwood mangia Waffle



La cantautrice statunitense da anni osserva una curiosa tradizione: la mattina di Natale fa colazione con tutta la famiglia in un locale della catena Waffle House.

E sempre lascia generose mance allo staff che lavora lì il giorno di Natale.

Credits: Getty Images

Eva Longoria cucina piatti tipici messicani



Eva Longoria appartiene a una famiglia messicana molto numerosa e il giorno di Natale si riunisce assieme a fratelli, zii, nipoti e cugini, trascorrendo la giornata a preparare no stop i tamales.

Si tratta di involtini a base di mais ripieni di carne, verdure oppure frutta.

Credits: Getty Images

Brooklyn Decker apre i regali di notte



La super modella e attrice Brooklyn Decker ha istituito una tradizione che non va troppo a genio al marito, l'ex campione di tennis Andy Roddick.

Alle tre di notte sveglia tutta la famiglia per aprire i regali e godersi al buio le luci natalizie. Dopodiché si torna a letto verso le sei.

Credits: Getty Images

Emily Blunt e John Krasinski fanno scherzi ai vicini



Emily Blunt e John Krasinski hanno una tradizione per loro sacra ma in realtà molto faceta.

Hanno come vicini di casa Jimmy Kimmel e la moglie Molly e a ogni Natale le due coppie si sfidano a colpi di scherzi e pazzie davvero goliardiche.

Tutto è incominciato il Natele in cui Krasinski ha impacchettato l'auto di Kimmel. Il quale si è poi vendicato ricoprendo di carta l'intera casa di Emily Blunt e consorte…

Credits: Getty Images

Blake Lively chiacchiera nel lettone



Per Blake Lively le vacanze di Natale sono importantissime come momento da trascorrere in famiglia.

La mattina di Natale passa ore ed ore nel lettone con tutta la famiglia al completo a chiacchierare.

Si raccontano di come è andato l’anno, tirano somme, fanno buoni propositi per l’anno venturo e via dicendo.

Credits: Getty Images

Judi Dench ricicla i biglietti d'auguri



Judi Dench è sempre stata molto attiva a livello filantropico.

Da qualche anno ha dato il via a un’iniziativa bella e buona, ossia il riciclo dei biglietti di auguri natalizi per finanziare la piantumazione di nuovi alberi in aree del Regno Unito poco verdi.