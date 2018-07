Robert Pattinson e Suki Waterhouse paparazzati insieme a Londra: cinema, cocktail e... avvistati mentre si baciano in mezzo alla strada

Robert Pattinson e Suki Waterhouse stanno insieme. O perlomeno si frequentano senza farsi troppi problemi sulle coccole in pubblico.



L’attore e la modella sono sulla bocca di tutti nelle ultime ore, dopo che E! News ha pubblicato le foto che li ritraggono mentre se la spassano per le strade di Londra.



Le immagini risalgono a questo weekend e hanno subito fatto il giro del mondo.



Ecco i dettagli.



Pattinson e Suki: la serata a Londra

A dispetto della loro celebrità, Robert Pattinson e Suki Waterhouse hanno trascorso una normale serata romantica, tra un film al cinema e un cocktail.



I due infatti sono stati prima a vedere Mamma Mia! Here We Go Again all’Electric Cinema di Notting Hill e poi hanno bevuto un drink alla SoHo House.



Credit @ E! News



Il bacio in pubblico



Passeggiando verso casa l’attore e la modella non si sono fatti problemi a camminare abbracciati e persino a baciarsi in mezzo alla strada, subito immortalati dai paparazzi.



«Stavano stretti e si sono baciati più volte. Robert era molto affettuoso nei suoi confronti, le teneva il braccio sulla spalla e la cosa era reciproca per Suki», racconta un testimone.



A un certo punto Robert l’ha presa cercando di ballare, forse per replicare qualche mossa appena vista nel musical.

«Erano davvero uniti e in confidenza, lui le ha accarezzato i capelli e si sono baciati di nuovo».



Sono la nuova coppia dell’estate?



Entrambi vengono da due storie importanti e sono single ormai da un po’.

Suki è scomparsa dai radar del gossip da quando è finita la sua storia con Bradley Cooper.

Solo recentemente avevano iniziato a girare voci di una relazione con il regista Darren Aronofsky, subito smentite dal suo portavoce.



Robert pare essersi ripreso dalla rottura con la cantante Fka Twigs con cui sembrava in procinto di sposarsi, salvo mandare all’aria il fidanzamento la scorsa estate.