La coppia ha tenuto la relazione lontano dai rilfettori per circa due anni. Ecco però tutto quello che c'è da sapere sul fidanzato di Rihanna

Che ci crediate o meno, sono passati quasi due anni da quando Rihanna e il suo ragazzo, Hassan Jameel, sono stati fotografati per la prima volta insieme a bordo piscina.

A parte qualche foto dei paparazzi, che li hanno avvistati in tutto il mondo (dalla Spagna, a Boston, in Messico), la coppia ha sempre mantenuto la loro storia d'amore low-key.

Ma chi è Hassan Jameel?

Ecco tutto quello che sappiamo sull'uomo di BadGal RiRi.

(Continua sotto la foto)

È un erede dell'impero Toyota

La famiglia di Jameel possiede l'Abdul Latif Jameel, una compagnia di distribuzione per Toyota Motors in Arabia Saudita e altri paesi del Medio Oriente.

Hassan è attualmente anche il presidente della società Jameel Arabia Saudita, un ente di beneficenza che organizza programmi incentrati sullo «Sviluppo sociale, culturale, educativo ed economico di individui e comunità nella regione del Medio Oriente e oltre».





Il patrimonio economico della sua famiglia

Forbes riferisce che il clan Jameel è classificato come la dodicesima famiglia araba più ricca, con un patrimonio netto di 1,5 miliardi di dollari.

Rihanna d'altronde non è da meno: appena nominata la musicista femminile più ricca del mondo, ha patrimonio netto di $ 600 milioni.

Possiede una squadra di calcio

L'azienda di famiglia è anche lo sponsor principale della Saudi Football League, altrimenti nota come Jameel League.

La sua storia d'amore con Rihanna

Lui e Rihanna hanno innescato per la prima volta le voci della loro relazione dopo essere stati fotografati in atteggiamenti intimi a bordo piscina nell'estate del 2017, in Spagna.

Internet ha gioito con l'hashtag celebrativo, #RihannaHasAManParty. Più tardi quel mese, la coppia fu avvistata a prendere un caffè insieme a Ibiza. A luglio, alcune fonti hanno detto a US Weekly che la coppia si frequentava già da qualche mese.

Da lì in avanti la coppia è stata spesso avvistata insieme mentre cercava di evitare i paparazzi. Nell'agosto 2017 la coppia è stata vista a una festa a Londra. Mesi dopo, a quanto riferito, hanno festeggiato insieme Halloween nella città di Boston. Poi più e più volte nel 2018

E nel giugno 2019, la coppia portò la loro storia d'amore in Italia per una sontuosa vacanza in Costiera Amalfitana. Il duo, secondo quanto riferito, ha fatto un giro in barca e ha pranzato con un gruppo che poteva essere la sua famiglia.

Rihanna ha confermato di essere innamorata di Hassan

In una recente intervista, Rihanna ha fatto dei rari commenti riguardo la sua vita privata e amorosa.

Non ha mai nominato il nome Jameel, ma ha confermato che stava uscendo con qualcuno.



Le è stato chiesto: «Sei innamorata?» e lei ha risposto «Ovviamente lo sono».