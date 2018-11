A 10 anni dalla denuncia per aggressione, si parla di nuovo di Rihanna e Chris Brown: lui ha commentato una foto di lei, e lei ha reagito così

Sotto le foto di Rihanna pubblicate per la linea di moda Savage x Fenty, tra migliaia di like e commenti uno su tutti saltava all'occhio: quello dell'ex fidanzato Chris Brown.

I due, che erano amici dal 2005, hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2008 che terminò quando, sotto i riflettori di tutto il mondo, Chris Brown si dichiarò colpevole di aver aggredito fisicamente la cantante alla vigilia dei Grammy Awards.

Nel febbraio 2009, Chris Brown fu arrestato per aver aggredito Rihanna e, nell'agosto successivo, condannato a cinque anni di libertà vigilata e 180 giorni di lavoro in una comunità per un programma contro la violenza domestica.

Ecco perché il fatto che lui abbia commentato (con una faccina dagli occhi spalancati) la foto di Rihanna ha mandato in tilt il web.

Ma cos'è successo poi? Ecco spiegato tutto.

Chris Brown left a comment on Rihanna’s Instagram and we are shook by it. #TheMorningToast pic.twitter.com/QLEyGoVAw2 — The Morning Toast (@themorningtoast) 26 novembre 2018

I commenti di Chris Brown

Questa non è la prima volta che Chris Brown commenta una foto di Rihanna dopo l'accaduto nel 2009.

Anche se effettivamente Brown commenta raramente le foto di Instagram dell'ex fidanzata, l'anno scorso ha pubblicato un'altra emoji in risposta a una foto che ha condiviso Rihanna mentre indossava un abito sexy al Crop Over Festival 2017 alle Barbados.

Anche in quell'occasione Brown aveva ricevuto risposte contrastanti.

Ai fan la cosa non è piaciuta affatto

Nonostante siano passati circa 10 anni da quando Chris Brown è stato dichiarato colpevole di aver aggredito Rihanna, i fan della cantante non hanno preso bene il suo ritorno.

Tra i commenti su Instagram e i post su Twitter, i fan si sono sbizzarriti in pareri e frasi avvelenate nei confronti del cantante dicendogli di «Stay away from Rihanna» (Stai lontano da Rihanna) e anche «Leave her alone, psycho» (Lasciala in pace, psicopatico) .

Cosa ne pensa Rihanna

Ma in tutto ciò, che cos'ha pensato Rihanna quando ha visto la notifica di un commento da parte di Chris Brown?

Bad Girl Riri ha fatto chiaramente capire che non ha tempo da perdere dietro a Chris Brown e ai suoi commenti, lei è a tutto un altro livello.

Al momento la cantante è infatti impegnata politicamente contro Trump e i suoi «atti terroristici» (come definiti dalla stessa cantante).

Rhianna ha infatti condiviso un post in cui si dava la notizia che la pattuglia di frontiera degli Stati Uniti aveva lanciato gas lacrimogeni contro i migranti che attraversano il Messico - il suo commento è stato «Terrorism».

Apparentemente nessuna risposta diretta quindi per Chris Brown, ma Rihanna ha recentemente condiviso un'Instagram Story con un verso della Bibbia che conteneva un messaggio ispiratore:

«Ci possono essere momenti in cui sembra che tu non possa andare avanti, ma almeno non devi andare indietro».