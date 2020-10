Era il 1954 quando la (normalmente) diplomatica Regina Elisabetta ha lanciato delle scarpe e una racchetta addosso al Principe Filippo durante una litigata

Non basta essere la Regina Elisabetta per non perdere le staffe (saltuariamente) con il proprio consorte: secondo nuove indiscrezioni, nonostante il fronte stoico e sempre composto messo in atto dai membri della famiglia reale in pubblico, dietro le quinte Elisabetta II avrebbe un caratterino niente male.

In una biografia appena pubblicata, dal titolo Prince Philip Revealed, l'autore Ingrid Seward ha raccontato una discussione particolarmente accesa tra la regina e il principe Filippo, risalente al 1954.

La discussione è passata alla storia perché in quell'occasione la regina Elisabetta tirò una scarpa addosso al marito davanti a un attonito (quanto divertito) testimone.

La furiosa litigata tra la Regina e il principe Filippo

Il libro racconta che Elisabetta II e il principe Filippo hanno avuto un battibecco molto pubblico nel 1954, durante il loro primo tour in Australia.

Alla coppia, che si era sposata qualche anno prima (nel 1947), era stato concesso un raro fine settimana libero durante il tour; tuttavia i due erano stati continuamente seguiti da una troupe televisiva che filmava un documentario sul viaggio.

Proprio durante questo weekend, a Victoria, i due hanno scioccato la stampa iniziando ad alzare la voce e a litigare tra di loro. Fino a che a un certo punto, la monarca lanciò un paio di scarpe contro il marito.

Secondo il libro infatti, un operatore addetto alle telecamere vide il principe Filippo precipitarsi fuori dalla residenza in cui soggiornava la coppia, «seguito da un paio di scarpe da tennis e una racchetta volanti, e dietro una regina molto arrabbiata che gli urlava di tornare indietro».

Immediatamente dopo, la regina fu infatti vista urlargli contro e chiedergli di tornare.

Il cameraman Frank Bagnall aveva catturato su camera tutto l'intero incidente.

Poco dopo, l'addetto stampa reale si avvicinò alla troupe e chiese che gli venisse consegnato il filmato, altrimenti, rivela il libro, li avrebbe fatti arrestare.

Pochi istanti dopo, la regina si avvicinò alla stampa in modo composto e commentò l'incidente così:

«Mi dispiace per quel piccolo intermezzo, ma sapete, queste cose accadono in ogni matrimonio».