Il principe Harry ha rivelato cosa gli è mancato di più dell'Inghilterra in questi mesi con Meghan Markle a Los Angeles - e no, non è la Royal Family

Il principe Harry è apparso in un nuovo video pubblicato sui social, rivelando per la prima volta cosa gli manca di più in assoluto della sua vita nel Regno Unito.

Il duca di Sussex, 35 anni, attualmente vive a Los Angeles con la moglie Meghan Markle, 38 anni, e il loro figlio Archie, dopo essersi ritirati da membri senior della royal family.

Ma se pensate che sia la famiglia, la vita a palazzo o il suo ruolo pubblico a mancargli vi sbagliate.

Il principe Harry ha infatti ammesso che la cosa che gli manca di più è lo sport, più precisamente il rugby, sospeso in tutto il mondo a causa del COVID-19.

«A tutti noi manca il rugby» ha ammesso infatti il principe Harry in un video Instagram pubblicato da England Rugby.

Nei commenti si può leggere la felicità dei fan di vedere il duca di Sussex in questo video.

Girato probabilmente fuori dalla sua casa di Los Angeles, dove Harry sembra abbronzato, il cortometraggio non è altro che un inno allo sport come momento di aggregazione in cui si racconta come la squadra England Rugby si sia data da fare nel volontariato in questo periodo di lockdown.

Il video fa infatti parte della campagna Pitch In del Rugby inglese; campagna lanciata durante il blocco da coronavirus nel Regno Unito per spronare le squadre di rugby inglesi a sostenere le loro comunità locali ospitando eventi di beneficenza nelle loro club house o utilizzandoli per fornire cibo ai lavoratori in prima linea e a tutti coloro che ne avevano più bisogno.

E anche se il rugby è stato completamente sospeso nel Regno Unito dal 20 marzo, il Duca del Sussex ha aggiunto che il lockdown a causa della pandemia «non ha portato via il nostro spirito», facendo così riferimento all'etica di gioco di cui è molto orgoglioso.

Certo, poi finito il lockdown dovrà accettare il fatto che in America non si giochi a rugby ma a football americano.