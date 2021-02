Buckingham Palace si oppone al desiderio del Principe Harry di essere più presente nel Regno Unito: non possono essere «mezzo dentro, mezzo fuori»

È passato più di un anno da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato per sempre i loro doveri da reali e si sono trasferiti con il figlio Archie in California.

In questi ultimi 12 mesi, il duca e la duchessa del Sussex sono stati impegnati a lavorare su una serie di nuove iniziative, tra cui un enorme contratto con Netflix e un podcast.

Come se non bastasse, anche la pandemia da COVID-19 ha impedito al Principe Harry e a Meghan di tornare in Gran Bretagna.

Tuttavia, secondo il Telegraph, il principe Harry desidera ardentemente trascorrere più tempo nel Regno Unito e vorrebbe anche mantenere i suoi titoli militari.

(Continua sotto la foto)

Il Principe Harry vorrebbe indietro il suoi titoli militari

I siti di gossip internazionali sono concordi nel dire che la coppia farà visita a Londra questa primavera.

E secondo quanto riferito dal Telegraph, una fonte avrebbe rivelato che il principe Harry trascorrerà più tempo possibile in Gran Bretagna quando le restrizioni per la crisi sanitaria si saranno allentate.

La fonte ha anche rivelato che il duca di Sussex desidera mantenere i suoi titoli militari, qualcosa a cui è però stato costretto a rinunciare quando si è allontanato dalla famiglia reale.

«Il suo lavoro militare è sempre stata una delle cose più importanti per lui. Ovviamente vorrebbe tenere qui titoli tenerli».

Harry, che è stato un ufficiale dell'esercito per un decennio, spera di mantenere i suoi ruoli di Capitano Generale dei Royal Marines, Comandante aereo onorario della RAF Honington e Commodoro in capo, e Royal Naval Command.

Cosa ne pensa la regina Elisabetta?

Secondo quanto riferito da una fonte interna a palazzo, però, il principe Harry è stato avvertito che non può stare «mezzo dentro, mezzo fuori».

Quando ha lasciato la royal family, Harry ha dovuto rinunciare ai suoi titoli. Ma nella scissione dell'anno scorso è stato riferito che sia lui che Meghan avrebbero mantenuto i loro patronati personali di enti di beneficenza.

Per esempio, Meghan Markle ha ancora patrocini reali, tra cui quello del National Theatre. Tuttavia, il Principe Harry avrebbe perso la sua associazione ufficiale alle organizzazioni militari che rappresentava.

Ma la fonte dice: «Il punto di vista è molto chiaro: o sei dentro o sei fuori, e qualsiasi forma di ruolo 'ibrido' è incompatibile con quello di un rappresentante della regina».

La revisione entro i 12 mesi dell'accordo preso per la Megxit tra Harry e Meghan con il resto della royal family è prevista per il 31 marzo.

Ma visto come stanno le cose sembra difficile che la regina Elisabetta accontenti il nipote.