L'allontanamento di William e Harry e i rapporti tra la Regina e Meghan: un nuovo libro rivela 8 nuove accuse scioccanti sulla faida della famiglia reale

La vita della famiglia reale d'Inghilterra torna in libreria con Battle of Brothers: William, Harry, and the Inside Story of a Family in Tumult, un libro-bomba che si concentra sul rapporto tra i due fratelli e risponde alle molte domande dei fan su una faida interna alla Royal Family più chiacchierata del mondo.

Il libro, scritto da Robert Lacey, consulente storico della serie The Crown, ha infatti rivelato nuovi dettagli sul rapporto sempre più teso tra il duca di Cambridge e suo fratello minore, il duca di Sussex e alcune indiscrezioni non note su come siano effettivamente andate le cose negli ultimi anni tra il Principe Harry e il resto della famiglia reale.

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto dal libro Battle of Brothers.

8 cose che non sapete sul litigio tra il Principe Harry e la Famiglia Reale

1. William si rifiutò di unirsi a Harry e alla regina per il pranzo prima dell'incontro di Sandringham

I problemi sono iniziati con l'arrivo di Meghan nella famiglia reale, continuati dopo le nozze da favola dei Sussex nel 2018, e peggiorati ulteriormente dopo l'annuncio della Megxit.

Il principe William era così infuriato dal comportamento di Harry dopo il suo annuncio di lasciare la famiglia reale che si rifiutò di pranzare con lui prima di incontrare la regina per il loro ormai summit a Sandringham.

Lacey spiega: «William ha mantenuto le distanze prima dell'incontro a Sandringham. La regina aveva suggerito alla famiglia di riunirsi a pranzo prima del grande incontro in biblioteca quel pomeriggio, ma lui rifiutò l'invito di sua nonna».

In quell'occasione Harry ed Elisabetta pranzarono insieme.

2. Alla regina piaceva Meghan (ma solo all'inizio)

Lacey scrive che «Elisabetta II aveva sempre avuto un debole per il duca di Sussex ed era stata deliziata dall'arrivo di Meghan nella sua vita e nella famiglia».

Tuttavia le cose poco per volta iniziarono a cambiare e la regina alla fine sentì che il duca e la duchessa di Sussex stavano diventando «irregolari e impulsivi».

3. Il problema con il nome Sussex Royal

Proprio questa impulsività spinse Elisabetta II a impedire loro di usare il nome di Sussex Royal.

La famiglia reale era infatti così furiosa per il tentativo di Harry e Meghan di registrare il marchio Sussex Royal, nonostante la loro imminente separazione.

Agli occhi della famiglia, la mossa era considerata un tentativo di «commercializzare» la corona senza l'espresso permesso della regina.

4. Harry, Meghan e la nascita di Archie

In occasione dell'annuncio della nascita di Archie, primogenito dei Sussex, Harry e Meghan hanno rotto con il protocollo reale: «A differenza di ogni altra nascita reale dei tempi moderni è avvenuta in totale segretezza».

Lacey continua: «Questo è stato seguito dal rifiuto di rendere pubblici i nomi dei padrini. È infatti previsto che tutti i royal baby fino al settimo in linea di successione al trono debbano rendere pubblici i loro padrini o madrine. Harry non è riuscito a comprendere una questione così fondamentale».

Secondo il libro, William non riusciva a spiegarsi come questa questione così fondamentale e tradizione potesse essere fraintesa da Harry.

5. Il Palazzo non è stato consultato riguardo le azioni legali di Harry e Meghan contro la stampa

La coppia ha intentato una causa contro News International, il gruppo Mirror e Associated Newspapers durante il loro tour in Africa del 2019. Tuttavia, Buckingham Palace non era mai stato consultato a riguardo.

«La coppia si è da subito schierata contro tre delle più grandi società media britanniche, senza prima parlare con la Regina o il principe Carlo»

Questa causa fu vista dai reali come come un rischio di influenzare l'immagine negativamente pubblica della monarchia.

6. L'intervista di Meghan in Africa non è andata giù al resto della famiglia

Alcuni funzionari del palazzo hanno contestato e criticato l'intervista dell'allora neo-mamma Meghan durante il tour in Africa.

Nell'intervista con Tom Bradby di ITV, Meghan si è lamentata del fatto che nessuno le chiedesse se stesse bene, dopo la nascita di Archie. Questo proprio non è andato giù al resto della royal family.

7. Una foto è diventata per Harry sinonimo di esclusione

Una foto ufficiale della Regina nel suo studio rilasciata da Buckingham Palace lo scorso anno ha sollevato litigi e dubbi sui rapporti della famiglia reale. Non c'erano infatti foto di Harry e Meghan.

A riguardo, il libro afferma che Harry prese la cosa come un segnale per lui da parte della famiglia riguardo al suo posto come «ricambio per l'erede».

8. L'adolescenza sotto i riflettori ha avuto un forte impatto sui fratelli

Lacey racconta che fin dai primi anni Novanta i fratelli «hanno dovuto far fronte al conflitto dei loro genitori diventato pubblico», compresi i dettagli delle loro rispettive infedeltà che venivano mostrati dalla stampa.

Essere in continuo sotto i riflettori in questo modo ha lasciato un grosso segno nella vita di William e Harry. Si dice infatti che una volta il maestro di William abbia «trovato il principe accasciato sul divano, i suoi occhi rossi di lacrime».

I due erano molto vicini negli anni della scuola, ma le tensioni sono di gran lunga precedenti l'arrivo di Meghan.

Lacey rivela infatti che entrambi sono soliti perdere la calma, descrivendo gli incidenti di un giovane William in «famigerata rabbia», che «inveisce con il padre».