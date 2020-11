La Regina Elisabetta prende in mano la situazione e pianifica una «riunione d'emergenza» per tutta la famiglia reale, con tanto di terapia di gruppo inclusa

La Regina Elisabetta, attualmente in quarantena al Castello di Windsor insieme al Principe Filippo, vuole riunire la famiglia reale al completo (forse) per mostrare la loro unione al popolo e al mondo.

O forse per annunciare loro tutti riuniti che ha intenzione di abdicare.

**La regina Elisabetta si prepara a lasciare il trono... a Carlo**

Qualunque sia il motivo, comunque, Sua Maestà sta pianificando durante le vacanze di Natale una «riunione d'emergenza» di tutta la famiglia reale con tanto di sessioni di terapia familiare.

E per l'occasione Elisabetta II richiede la presenza di tutti i membri, inclusi il principe Harry e Meghan Markle.

Perché la Regina vuole organizzare una terapia di gruppo per la famiglia reale

La regina spera di riunire la sua famiglia per una sessione di terapia quando tutti saranno tranquilli durante il periodo delle vacanze di Natale.

Secondo quanto riferito, Elisabetta II avrebbe convocato anche Meghan Markle e il principe Harry per unirsi ai festeggiamenti, per garantire che eventuali diffidenze siano riconciliate.

Una fonte all'interno del palazzo ha detto alla rivista australiana New Idea:

«Il fatto che la regina alla sua età stia prendendo in considerazione qualcosa di così New Age come una sessione di consulenza familiare, mostra quanto sia tesa la situazione all'interno della famiglia».

«La verità è che la regina non crede che i Sussex, i Cambridge e il principe Carlo saranno mai in grado di risolvere i loro problemi da soli, e ha reputato che fosse arrivato il momento di chiedere l'aiuto di un professionista».

Certo, bisogna vedere se potranno riunirsi rispettando le nuove restrizioni contro il coronavirus entrate in vigore ieri in tutta l'Inghilterra, che dureranno fino all'inizio di dicembre.

Rimane infatti l'incertezza sulla possibilità di estendere le misure fino al periodo natalizio.

Se così fosse, le riunioni di famiglia e la mescolanza di case diverse potrebbero essere vietate questo Natale.