Buckingham Palace ha annunciato che il Principe è stato ricoverato: salvo imprevisti sarà in piedi in tempo per il matrimonio di Harry e Meghan

Il Principe Filippo è ricoverato in ospedale per un’operazione all’anca.

Dopo ore di apprensione per la sua assenza alla parata di Pasqua, Buckingham Palace ha annunciato che il consorte della Regina Elisabetta si trova al King Edward VII Hospital di Londra per un’operazione chirurgica programmata all’anca già da settimane e cui il principe si sottoporrà nella giornata di oggi.

Niente di grave, quindi, rassicurano da Palazzo. Anche se l’età avanzata (96 anni) desta comunque preoccupazione.

In questo modo, Filippo però spera di riuscire a rimettersi in piedi per il matrimonio del nipote, il Principe Harry, che si terrà il 19 maggio nella Cappella di St. Andrews.



(Continua sotto la foto)

L’annuncio di Buckingham Palace



Questa la dichiarazione rilasciata dal Palazzo Reale nella serata di ieri:

«Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ammesso all'ospedale King Edward VII a Londra questo pomeriggio, per un intervento chirurgico pianificato all'anca che si svolgerà domani.

Ulteriori aggiornamenti saranno rilasciati quando appropriato».



L’assenza del Principe Filippo a Pasqua



Domenica non era passata inosservata l’assenza del Duca di Edimburgo al fianco della Regina Elisabetta per la messa di Pasqua celebrata come da tradizione nella Cappella di St. Andrews nel Castello di Windsor.

Secondo indiscrezioni, il Principe avrebbe voluto partecipare, ma avrebbe deciso di non farlo per evitare infortuni dell’ultimo momento che avrebbero potuto complicare la situazione.

Per lo stesso motivo, potrebbe aver saltato l’appuntamento con la nomina del Principe Andrea come nuovo Colonel of the Granadier Guards, incarico che proprio il consorte di Elisabetta aveva ricoperto fino al dicembre 2017 prima di cedere il testimone al figlio.



Il ritiro dalla scena pubblica



Per quanto l’operazione sia stata pianificata, desta comunque una certa preoccupazione l’età del Duca di Edimburgo, per via dei suoi 96 anni e dei suoi pregressi problemi di salute.

Per questo motivo Filippo aveva annunciato il ritiro dalla vita pubblica lo scorso anno, decidendo di limitare al minimo gli impegni e delegando ai figli i numerosi incarichi accumulati in 70 anni di regno al fianco di Elisabetta II.



I tempi di recupero



Secondo quanto dichiarato dalla Bbc, l’operazione sarebbe stata programmata in questi giorni proprio per permettere al Principe di rimettersi in piedi in tempo per il 19 maggio, giorno in cui il Principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze proprio nella Cappella di St. Andrews.

È risaputo che il Duca di Edimburgo è molto legato al nipote e vorrebbe essere al suo fianco in un giorno così importante.