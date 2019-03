I documenti giudiziari provano che Nicola Cage avrebbe chiesto una licenza di matrimonio per sposare Erika Koike, conosciuta la scorsa primavera

Secondo i rumors, Nicolas Cage è pronto a sposarsi ancora, per la quarta volta.

Sembra infatti che E! News abbia ottenuto dei documenti giudiziari che provano che l'attore abbia fatto domanda per una licenza di matrimonio con la dolce metà numero quattro, Erika Koike.

Nicolas Cage e la sua fidanzata Erika sono in una relazione romantica dalla scorsa primavera, quindi pare non esserci voluto più di un anno per decidere di essere fatti l'uno per l'altro e decidere così di passare il resto della loro vita insieme.

Le voci dell'inizio della relazione hanno iniziato a circolare quando Cage stava girando il film d'azione Primal a Puerto Rico; ma nel frattempo, sono stati visti in diverse città come a Los Angeles, sembrando sempre molto innamorati.

Speriamo per Nicolas Cage che questo matrimonio possa quello giusto (o almeno fino al prossimo).