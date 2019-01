Nick Jonas e Priyanka Chopra, freschi di matrimonio, non sono alla ricerca di un figlio, ma preferiscono prima godersi del tempo da marito e moglie

Nick Jonas e Priyanka Chopra sono una delle coppie più amate del mondo Hollywood, e come prevedibile i fan non vedono l'ora di sapere quando i due - da poco sposati - metteranno su famiglia.

Ma, a quanto pare, l'attesa sarà lunga.

Nonostante le voci su una presunta gravidanza di Priyanka Chopra siano costanti, una fonte interna sostiene che i giovani piccioncini vogliano aspettare un po' più a lungo prima di avere figli.

(Continua sotto la foto)

Le parole dell'insider

Nick e Priyanka, sposati lo scorso dicembre, si sono detti entusiasti di come stanno andando le cose nel loro primo mese da marito e moglie, e il loro piano a breve termine è trascorrere più tempo possibile godendosi la reciproca compagnia.

I due vogliono avere figli, ma secondo l'insider preferiscono aspettare qualche anno prima che ciò accada.

«Nick e Priyanka non hanno fretta di iniziare una famiglia.

Sono davvero felici in questo momento e hanno deciso di voler aspettare qualche anno prima di iniziare ad avere figli» ha infatti commentato la fonte.

Il matrimonio di Nick e Priyanka

Il matrimonio di Priyanka Chopra e Nick Jonas è rapidamente diventato uno dei contendenti favoriti della gara del miglior celebrity wedding del 2018.

D'altronde la coppia ha celebrato non uno, ma ben due matrimoni da favola.

I festeggiamenti sono iniziati a Mumbai lunedì 26 novembre con una cena.

Il mercoledì seguente, la madre di Chopra, la dottoressa Madhu Chopra, ha invitato tutti gli ospiti per la festa di nozze nella sua casa di Mumbai per una tradizionale cerimonia puja in onore delle loro imminenti nozze. Una cerimonia puja è un rito di preghiera spesso eseguito per celebrare spiritualmente un evento.

Ma la vera cerimonia Mehendi, un rituale della tradizione del matrimonio indiano, è stata venerdì.

Il giorno successivo, la coppia ha pronunciato il «Lo voglio» in una cerimonia occidentale officiata dal padre di Jonas, Paul.

Priyanka Chopra era una sposa elegantissima con un abito personalizzato Ralph Lauren, stesso brand indossato da Nick Jonas per l'occasione.