I nerd sono i nuovi sex symbol? Da Miranda Kerr ad Amber Heard, passando per Emma Watson e Serena Williams, ecco chi ha ceduto agli imprenditori tech

Sono giovani, innovativi, appassionati di scienza e tecnologia: fuggono dalla vita mondana e non amano i riflettori.

Sono i geni della Silicon Valley, aka i nuovi sex symbol che conquistano modelle e attrici di tutto il mondo con il loro fascino da nerd.

E se un tempo le donne di Hollywood prediligevano categorie come attori e uomoni dello sport, ora fanno a gara per i geni della new economy.

Lo stato di geek (= i vecchi secchioni per intenderci) è cambiato: sono molte infatti le star che si sono innamorate con gli imprenditori del tech.

Ecco chi ci è cascata.



(Continua sotto la foto)

Miranda Kerr e Evan Spiegel

La modella Miranda Kerr, 35 anni, si è sposata con Evan Spiegel, 28, l'inventore di Snapchat dopo una relazione iniziata nel giugno 2015.

Per Evan Spiegel, proclamato il miliardario più giovane del mondo, è stato un colpo di fulmine, mentre l'ex angelo di Victoria's Secret ci ha messo un po' di tempo a superare la differenza d'età:

«Ci siamo conosciuti a un evento di Louis Vuitton a Los Angeles e siamo diventati amici» aveva spiegato Miranda Kerr.

Amber Heard e Elon Musk

Amber Heard, attrice di 32 anni, ha ufficializzato nel maggio del 2017 la relazione con Elon Musk.

Musk è il fondatore di Paypal e Tesla, il 21esimo uomo più potente al mondo secondo Forbes, con un patrimonio stimato di circa 14 miliardi di dollari.

Il genio del tech sudafricano, 47 anni, ha fatto breccia nel cuore di Amber Heard dopo che quest'ulima ha divorziato con l'attore Jhonny Depp denunciando anche episodi di violenza.

Serena Williams e Alexis Ohanian

La campionessa del tennis e Alexis Ohanian, si sono conosciuti a Roma nel 2015, si sono sposati nel novembre del 2017 e hanno una figlia, Olympia.

Alexis Ohanian, miliardario di origine armene, è il fondatore del social network Reddit, sito-aggregatore di social news, il cui patrimonio ha superato i 5 milioni di dollari.

Emma Watson e Brendan Wallace

La storia tra Emma Watson, 28 anni, e Brendan Wallace, 30 anni, è fresca fresca, e per questo non ci sono ancora molti dettagli.



I due sono stati paparazzati mentre si baciavano e tenevano per mano durante una vacanza in Messico.

Brendan Wallace è co-fondatore e managing partner di Fifth Wall, una società focalizzata su soluzioni tecnologiche per Built World, cioè il mondo in cui viviamo giorno dopo giorno; e ha inoltre co-fondato Cabify, il più grande servizio di ridesharing in America Latina.

Karlie Kloss e Joshua Kushner

La supermodella Karlie Kloss ha reso pubblica nel 2012 la sua relazione con il venture capitalist Joshua Kushner.

L'ex angelo di Victoria's Secret aveva detto «Quattro anni fa ho incontrato il mio migliore amico. Ti amo ogni giorno di più».

Con queste parole Karlie Kloss, 26 anni, ha recentemente rinnovato i suoi sentimenti per Joshua Kushner, 33.

Pamela Anderson e Julian Assagne

La bionda ex bagnina di Baywatch è legata sentimentalmente al fondatore di Wikileaks.

L'attrice, 51 anni è ormai un'abitué dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, dove dal 2012 vive da rifugiato Julian Assange.

«Non è un segreto: lui è una delle mie persone preferite» aveva rivelato l'attrice di recente.

Il resto però, ha aggiunto, preferisce tenerlo privato.