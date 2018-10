Samantha, sorellastra di Meghan Markle, arriva a Kensington Palace senza invito e le guardie la cacciano: nuovo capitolo del royal-drama dei Markle

In una notizia che probabilmente non sorprende nessuno, arriva la conferma che Samantha Markle non è riuscita a entrare in contatto con la sorellastra Meghan durante la sua visita a Londra; e che anzi che Samantha sia stata cacciata dai cancelli di Kensington Palace perché ospite non invitato e ancor meno gradito.

Secondo il The Sun, Samantha Markle, 53 anni, è stata infatti bloccata in una imbarazzante situazione di stallo con le guardie di polizia mentre cercava di visitare la duchessa del Sussex dopo le loro ultime aspre conversazioni.

Il motivo del rifiuto

Non c'è da stupirsi che Meghan Markle non abbia voluto ricevere sua sorella dopo tutte le cattiverie che quest'ultima ha detto sulla famiglia reale.

La prima volta che Samantha aveva colpito la sua famosa sorellastra è stato dopo che la sua storia d'amore con il principe Harry era diventata notizia pubblica, definendo Meghan come un'arrampicatrice sociale non adatta per essere parte di una famiglia reale.

E successivamente aveva annunciato che avrebbe rilasciato le sue memorie in un libro dal titolo The Diary of Princess Pushy’s Sister.

Ma è stato dopo che Meghan e Harry hanno deciso di lasciare Samantha fuori dalla lista degli invitati al matrimonio che le cose si sono davvero inasprite e lei: la controversa sorella di Meghan ha preso parte a una serie di interviste nei mesi precedenti e successivi al matrimonio reale di Meghan Markle con il principe Harry, dove ha attaccato senza troppi peli sulla lingua la coppia, chiamando lei una DuchASS e paragondando il principe Harry a un criceto.

Come poteva Samantha aspettarsi di essere ricevuta a casa di Meghan e Harry dopo aver sparato a zero su di loro?

Una lettera per Meghan

Il The Mirror riporta che quando Samantha Markle si è presentata a Kensington Palace senza invito la sicurezza ha rifiutato di farla entrare.

Quando Samantha non è stata quindi autorizzata a entrare, ha dato una lettera alla sicurezza di Kensington Palace indirizzata proprio a Meghan prima di andare a comprare dei souvenir con la faccia di Harry e Meghan.

E anche se Samantha ha rilasciato scuse pubbliche a Meghan qualche giorno fa, questa visita a Kensington Palace sembra essere un'altra trovata della sorella maggiore della famiglia Markle per ottenere di più attenzione.