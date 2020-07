Gli avvocati di Meghan Markle sostengono che «Il loro rapporto era molto stretto fino a quando lui non è stato preso di mira dai giornali inglesi»

La relazione tra Meghan Markle e il padre, Thomas Markle, è completamente andata in pezzi da quando Meghan ha sposato il principe Harry nel maggio 2018.

Ma secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe stato il matrimonio a minare il rapporto padre-figlia.

Secondo gli avvocati di Meghan Markle, impegnati in una causa legale contro il gruppo Daily Mail, la duchessa ha accusato proprio gli «intrusivi» media britannici di aver rovinato la sua relazione con il padre Thomas Markle.

Secondo i documenti ottenuti dal The Guardian in merito alla causa di Meghan Markle contro il Mail on Sunday, la duchessa del Sussex e il padre erano estremamente vicini prima che i media britannici lo prendessero di mira non appena lei è entrata a far parte della royal family.

Meghan Markle accusa i giornali inglesi

Secondo quanto riportato nei documenti legali presentati dagli avvocati di Meghan come parte della sua causa in corso contro il Mail on Sunday:

«La Duchessa del Sussex ha sempre avuto un rapporto padre-figlia molto stretto durante l'infanzia ed è rimasta vicina a Thomas Markle fino a quando lui non è stato preso di mira tre anni fa da invadenti tabloid del Regno Unito».

Nei documenti si legge anche che la duchessa aveva una «lunga storia nella cura della salute di suo padre» e che ha iniziato a dare «contributi finanziari volontari a suo padre» nel 2014 mentre recitava ancora nella serie TV Suits.

Meghan Markle ha fatto causa al giornale britannico all'inizio di quest'anno per la pubblicazione di una lettera scritta a mano che aveva inviato a suo padre nel 2019 e che il tabloid ha pubblicato in prima pagina.

La pubblicazione di questa lettera molto privata avrebbe causato a Meghan Markle «un tremendo disagio emotivo e danni alla sua salute mentale».

Il momento di rottura nel rapporto padre-figlia

D'altra parte i fan della famiglia reale ricorderanno che nelle settimane precedenti il matrimonio di Harry e Meghan, Thomas Markle era stato beccato a collaborare con i paparazzi per vendere alcune foto mentre si preparava ad accompagnare Meghan verso l'altare.

Ma Thomas Markle non è mai arrivato a Londra, non ha mai presenziato al matrimonio e quindi non ha mai accompagnato sua figlia in chiesa.

Ha insistito sul fatto di essersi perso il grande giorno a causa di un «grave attacco di cuore» che i medici avevano ritenuto sarebbe potuto essere fatale se fosse voltato oltre oceano.

Questo scandalo non è andato giù a Harry e Meghan, che dopo aver provato a riallacciare il rapporto con il padre di lei, ci hanno definitivamente rinunciato perché Thomas Markle ha continuato a peggiorare le cose rilasciando interviste e monetizzando il rapporto con sua figlia.