Non si sono più parlati dal Royal Wedding, ma Meghan Markle ha deciso di tagliare tutti i rapporti con il padre Thomas per il bene della sua nuova famiglia e del figlio Archie

Meghan Markle ha preso la definitiva decisione di tagliare tutti i ponti con suo padre, decidendo così di non lasciargli mai incontrare il figlio Archie.

La Duchessa del Sussex ha reso noto che rimarrà estranea a tutte le vicende che riguardano Thomas Markle, 75, per «Proteggere se stessa, suo marito e soprattutto suo figlio».

Thomas Markle ha detto al Sunday Mail che sperava che, una volta diventata madre, Meghan si addolcisse un pochino, e sperava anche che lei e Harry lo contattassero.

Ma la famiglia Sussex ha preso la decisione di farlo scomprarire dallo loro vite.

(Continua sotto la foto)

Il perché di questa decisione

Tutto è iniziato quando Thomas Markle, che vive ora in Messico, non ha accompagnato la figlia Meghan all'altare, inscenando un attacco cardiaco.

Da allora l'uomo non ha mai più parlato direttamente con Meghan.

Tutto quello che si sa su di lui e sul loro rapporto arriva dalla stampa e della continue interviste che l'uomo ha rilasciato ai tabloid di tutto il mondo.

Una fonte avrebbe detto: «Questa è una decisione che Meghan ha preso molto tempo fa, ma è ancora qualcosa che la fa soffrire.

È stato straziante per lei, ma l'ha dovuto fare per proteggersi e soprattutto per proteggere il piccolo Archie».