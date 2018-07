Thomas Markle rilascia una nuova intervista in cui attacca la Famiglia Reale: ecco perché secondo lui Meghan Markle non sarebbe felice della sua nuova vita

Meghan Markle non è felice della sua nuova vita a corte, perlomeno secondo papà Thomas, che la osserva a distanza - giudicando lo stato della figlia probabilmente dalle stesse immagini che vediamo circolare noi.

Il padre della Duchessa del Sussex ha rilasciato un’intervista - l’ennesima - al The Sun on Sunday spiegando perché, in base al suo giudizio, la figlia dietro sorrisi e gesti affettuosi starebbe dissimulando uno stato di insoddisfazione, se non addirittura di paura.

Il suocero del Principe Harry è poi anche tornato sul tema dell’incontro ancora mai avvenuto con la Regina e la nuova famiglia di Meghan.

Ecco le sue dichiarazioni.



(Continua sotto la foto)

Meghan ha paura



Secondo Thomas Markle la figlia non è troppo a suo agio nella nuova veste di membro della famiglia reale:

«Credo sia terrorizzata.

Lo vedo nei suoi occhi, lo vedo sul suo viso e lo vedo nel suo sorriso.

Ho visto il suo sorriso per anni, lo conosco.

E non mi piace quello che sto vedendo ora. Questo non è neanche un’espressione di facciata, è un sorriso sofferto, di dolore.

Magari ha avuto solo qualche brutta giornata, ma credo sia eccessivamente sotto pressione.

C’è un prezzo alto da pagare per essere sposata con quella famiglia».



L’appello di Thomas Markle



Durante l’intervista il padre di Meghan ha ammesso di non sentirla da quasi due mesi, se si considera che l’ultima chiacchierata telefonica tra i due risale al giorno dopo le nozze.

«Ho parlato con Harry e Meghan per pochi minuti dopo il matrimonio.

Ma ora il numero al quale la chiamavo non è più attivo e non ho un indirizzo per raggiungerla.

Ho mandato un messaggio al mio contatto a palazzo dicendo che volevo sentire mia figlia e non ho ricevuto risposta.

È probabilmente il periodo più lungo che abbia mai passato senza parlarle.

Se avessi un messaggio per lei sarebbe che mi dispiace per tutto quanto possa aver fatto di sbagliato».



L'attacco alla Famiglia Reale

«Non sto dando la colpa ad Harry o a nessun altro, ma loro seguono dei protocolli che non hanno senso per me - prosegue Thomas Markle.

Non sono meno umani di altri. Dio solo sa quanto mi dispiace per loro, quanto mi dispiace che non possano esprimere le loro emozioni.

La Famiglia Reale vive secondo regole datate.

Perché nel 2018 ci vestiamo come se fossero gli anni '30? Perché devono coprire le loro ginocchia?».



Gli errori passati del padre di Meghan



Le scuse di Thomas Markle si riferiscono al tira e molla circa la sua partecipazione alle nozze di Meghan e Harry.

Dopo lo scandalo delle foto concordate con un paparazzo, il padre della sposa aveva deciso di non partecipare al matrimonio.

Il giorno seguente aveva annunciato di aver cambiato idea e di voler accompagnare la figlia all’altare, a patto che i dottori gli dessero il via libera per i suoi problemi di cuore.

Due giorni prima del royal wedding l’annuncio che Thomas Markle non ci sarebbe stato e che Meghan sarebbe stata accompagnata per un tratto dal Principe Carlo.



La recidiva



Quello che forse il padre di Meghan non capisce è che continuare a rilasciare interviste sulla figlia e sulla famiglia reale di certo non rasserena la situazione.

Ma Thomas Markle prosegue imperterrito:

«Mi sono già scusato con la Famiglia Reale. Credo sinceramente che se la Regina si prende tutto questo tempo per decidere se vedermi o meno perché ho fatto delle stupide fotografie, è ridicolo.

Vorrei che questa fosse la mia ultima intervista. Tutto quello che sto facendo è fare in modo di raggiungere mia figlia».