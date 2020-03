Una fonte ha raccontato che Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono sposati in segreto prima degli Oscar e che lei sia già incinta: ecco i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sarebbero sposati.

** Chi è Camila Morrone, la fidanzata di Leonardo DiCaprio **

La notizia è apparsa per la prima volta sulla cover di Marzo di OK! Magazine, in cui viene detto che la coppia è pronta per il proprio vissero sempre felici e contenti.

Secondo una fonte Leonardo, 45 anni e Camila, 22, si stanno preparando per la loro vita insieme e stanno pianificando di avere una famiglia.

** La fidanzata di DiCaprio ha la metà dei suoi anni, ma «Non è un problema», afferma **

Viene detto che Leonardo DiCaprio è innamorato perso della giovane modella, e che lei è già incinta.

(Continua sotto la foto)

A pensarci bene, Leonardo DiCaprio prima di quest'anno solo in una occasione aveva portato una fidanzata agli Oscar, Gisele Bundchen nel 2004.

Fino a Camila Morrone, appunto, seduta accanto a lui, per la prima volta insieme in un evento internazionale, dopo tre anni che stanno insieme.

I fan erano sbalorditi nel vedere Camila sul red carpet con l'attore, così come all'after-party degli Oscar. E da quel momento che in molti hanno iniziato a credere che i due fossero sposati.

Una fonte vicino alla coppia avrebbe dichiarato:

«Leo e Camila si sono segretamente sposati poco prima degli Oscar. Hanno cercato di mantenere il segreto più che potevano, ma ora hanno deciso che era giunto il momento di dar finalmente la notizia ad alcuni degli amici dello showbiz di Leo, tra cui i suoi collegi di Once Upon a Time a Hollywood.

Lo hanno detto a tutti in uno degli after party - e, naturalmente, c'erano molti abbracci, applausi e lacrime di gioia».

Secondo OK! Magazine, oltre a sposarsi, Camila e Leo aspettano anche un bambino.

«Gira voce che Camila sia incinta - ha detto la fonte - Camila e Leo vogliono entrambi essere genitori e hanno lasciato intendere che ci stanno provando. Le loro famiglie sono già al settimo cielo».

Tuttavia, restano ancora alcuni dubbi sulla veridicità di questi rumors: né Camila Morrone né Leo DiCaprio hanno confermato la cosa.