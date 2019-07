Per la prima volta dopo la separazione da Christian Carino, Lady Gaga è stata vista baciare un uomo tra le strade di Los Angeles. Ecco di chi si tratta

Lady Gaga è stata vista baciare un nuovo uomo tra le strade di Los Angeles - e sfortunatamente per i fan di A Star is Born, non si tratta di Bradley Cooper.

Il tabloid People ha riferito che domenica la pop star è stata vista baciare il tecnico del suono Dan Horton, scatenando voci su un'eventuale nuova relazione di Lady Gaga, la prima da quando si è separata da Christian Carino.

Ma chi è Dan Horton?

Ecco tutto quello che sappiamo di lui.

Lady Gaga e Dan Horton hanno lavorato insieme

Secondo People, Horton, 37 anni, lavora come responsabile del suono per la cantante dal novembre del 2018.

È anche proprietario del gruppo Audio Engineering Consulting con cui ha lavorato con altri grandi musicisti, tra cui Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake.

Alcuni mesi fa, tramite un post che circolava su Twitter (ora cancellato), si era pensato che i due stessero lavorando insieme a della nuova musica.

È già stato sposato

Horton è stato sposato con l'attrice Autumn Guzzardi, che attualmente recita nel musical off-Broadway Rock of Ages.

I due si sono sposati nel 2013 e anche se non è chiaro quando (e perché) si siano separati il loro ultimo post insieme su Instagram risale al 2016.

Lui e Gaga "sembrano felici"

Una fonte avrebbe detto a People che Lady Gaga sembra essere «Fiduciosa e in un buon momento della sua vita», aggiungendo che lei e Horton trascorrono ore e ore nelle loro conversazioni.

«Si stavano baciando, e mentre parlavano molto da vicino sembrava esserci molto feeling», ha aggiunto la fonte.