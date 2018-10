Lady Gaga si è ufficialmente fidanzata con il talent agent Christian Carino. All'anulare sfoggia uno zaffiro rosa di 7 carati circondato da diamanti

Questo è un momento da incorniciare per Lady Gaga. Oltre ad aver conquistato il grande pubblico con il film A Star is Born, si è ufficialmente fidanzata con il talent agent Christian Carino.

La conferma arriva dalla stessa cantante alla serata di ELLE's Women a Hollywood, dove alla fine del suo discorso Lady Gaga ha ringraziato una schiera di persone, compreso il suo «fiancé Christian».

Nel suo commovente discorso all'evento, la cantante ha toccato tematiche come la violenza sessuale, la malattia mentale, e ha fatto appello alle donne per sollevare le rispettive voci e «Beckon the world towards kindness» (chiamare il mondo verso la gentilezza).

Lady Gaga e Christian Carino avevano confermato la loro relazione nel febbraio del 2017, ma si era iniziato a vociferare sulla coppia molto prima.

Questa però è la prima volta che Lady Gaga conferma che i due si sposeranno.

L'enorme anello di fidanzamento



Anche se Lady Gaga non ha condiviso personalmente dettagli specifici sulla relazione e sul fidanzamento con Chrstian Carino, è impossibile non notare l'enorme anello rosa sull'anulare sinistro della cantante.

«Si tratta di uno zaffiro rosa di 6-7 carati con un alone di diamanti intorno per un totale di 3-4 carati - ha detto Andrew Brown, presidente di WP Diamonds - Potrebbe essere uno zaffiro di Padparadscha, nel qual caso l'anello potrebbe facilmente essere costato tra i $300.000 e $400.000».

E se lady Gaga è anche nota per gli assurdi outfit durante apparizioni sul red carpet, sembra che per ora la cosa più affascinante che ha in programma di sfoggiare sia lo zaffiro rosa regalatole da Carino.