Una fonte racconta: «Kanye West ha cambiato numero di telefono in modo che Kim Kardashian possa contattarlo solo tramite i suoi bodyguard»

All'inizio erano circolati rumors che, nonostante la separazione, Kim Kardashian e Kanye West fossero rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli.

Una nuova fonte però smentisce, e racconta che la ex coppia non si parla più.

Non solo: il rapper «ha cambiato tutti i suoi numeri di telefono e ha detto a Kim Kardashian che può contattarlo solo attraverso i suoi bodyguard».

La fonte ha raccontato a Page Six che Kanye West aveva interrotto tutte le comunicazioni con Kim Kardashian ancora prima che lei presentasse istanza di divorzio in tribunale.

**5 cose da sapere sul divorzio di Kim Kardashian e Kanye West**

Nonostante l'animosità, sembra però che la coppia abbia continuato a seguire la strada della cogenitorialità per i loro quattro figli: North, 7 anni; Saint, 5; Chicago, 3; and Psalm, 1.

«Prima che Kim chiedesse il divorzio, Kanye ha cambiato i suoi numeri e le ha detto: 'Puoi contattarmi attraverso la mia sicurezza' - spiega la fonte, che poi aggiunge - Nonostante questo, lei si fida di lui per quanto riguarda i bambini».

«Lei esce di casa e lui arriva e passa del tempo con i bambini. Hanno un esercito di tate quindi la transizione è facile».

Le prime voci sul divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West erano iniziate a circolare a gennaio.

All'epoca, una fonte aveva detto:

«Kim si sta concentrando sul nuovo anno e su un sacco di cose incredibili che stanno arrivando. Ha provato tutto il possibile per far funzionare le cose con Kanye, ma non sta andando affatto bene».

«Kim ha mantenuto la relazione nella speranza di un cambiamento e per il bene dei bambini, ma tutti i segnali indicano il divorzio».

Divorzio che poi Kim Kardashian ha effettivamente chiesto in forma ufficiale il 19 febbraio.

**Kim Kardashian si sente «intrappolata» nel matrimonio con Kanye West**

Nonostante da quel momento i due abbiano smesso di parlarsi e non abbiano di fatto alcun tipo di relazione l'accordo è che lei non avrebbe mai impedito a Kanye di avere un rapporto con i loro figli, ma che lei - su richiesta di lui - non sarebbe mai stata presente agli incontri.

«Kim ha chiarito che Kanye può parlare con i suoi figli ogni volta che vuole - ha detto la fonte - Non ha mai minacciato di tenerlo lontano dai bambini. Spera solo che non li danneggi in qualche modo. Ma lei sa che lui li ama e i bimbi amano il loro papà».

E ancora: «Il divorzio è stato difficile per Kanye, ma sapere che può passare del tempo con i suoi piccoli e che ha la custodia condivisa sta rendendo la cosa un po' più facile».

«Kanye spera che lui e Kim si riconcilieranno, ma non se lo aspetta nell'immediato futuro».