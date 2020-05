Katy Perry racconta debolezze e soluzione: il matrimonio con Orlando Bloom è stato rimandato ed è in ansia di partorire durante la pandemia di coronavirus

All'inizio di Marzo Katy Perry ha rivelato di essere incinta nel video della sua ultima canzone, Never Worn White.

Ieri, in una rara intervista su Facebook, la cantante ha raccontato che portare avanti una gravidanza al tempo del coronavirus può essere spaventoso.

Tuttavia, ha anche detto di cercare di restare sempre il più positiva possibile.

È stato grazie alla domanda di una fan che Katy Perry si è aperta sull'argomento.

«È normale provare una serie di emozioni in situazioni come questa, anche se sono emozioni negative», ha detto la cantante, continuando poi a spiegare come ha dovuto riprogrammare molto cose della sua vita.

Durante la sessione live di Facebook, Katy Perry ha detto:

«Io organizzo sempre tutto. Ma ora come ora non posso e non riesco a pianificare niente. Penso che sia normale se vi sentite un po' persi e giù di morale, perché anche io sto iniziando a sentirmi un po' così».

«Ho dei giorni belli ma anche dei brutti giorni».

Poi ridendo ha detto: «C'è qualcun altro che piange come me almeno una volta alla settimana?»

La cantante ha poi confermato che le nozze con l'attore Orlando Bloom sono state nuovamente posticipate.

I due si sarebbero dovuti sposare in Giappone quest'estate, ma è stato tutto bloccato causa COVID-19.

Katy Perry ha poi detto che non crede che riuscirà a fare un baby shower per l'arrivo del suo primogenito.

Ma nonostante tutto, Katy Perry sta facendo del suo meglio per rimanere positiva:

«Alcuni giorni perdo la prospettiva ma cerco comunque di non mollare.

Mi ripeto sempre: 'Devo essere grata, devo essere grata, qualunque cosa io stia passando, devo essere grata'.

Perché so che ci sono molte persone che attraversano giornate molto più intense di me in questo momento».