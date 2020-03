Katy Perry ha confermato di aspettare il suo primo figlio con Orlando Bloom nel video della sua ultima canzone, Never Worn White

Katy Perry è incinta. La cantante, 35 anni, aspetta il primo figlio dal compagno Orlando Bloom, 43 anni.

Le voci sulla gravidanza hanno iniziato a circolare quando è uscito il video musicale per la nuova canzone, Never Worn White, in cui Katy Perry abbraccia e carezza il suo pancione.

Poco dopo, lei stessa ha confermato la gravidanza su Instagram Live, dicendo ai suoi follower:

«Sono esaltata, siamo entrambi esaltati e felici. È probabilmente il segreto più difficile che io abbia mai dovuto mantenere. Ho pensato di darvi la notizia nel modo migliore per me, attraverso un brano musicale».

La clip di Never Worn White sembra una vera e propria ballata d'amore dedicata al fidanzato Orlando Bloom, e non potrebbe essere più perfetto.

Katy Perry è infatti ricoperta da una cascata di fiori e, in altre scene, vestita con un angelico abito bianco che strizza l'occhio al futuro matrimonio della coppia.

Katy e Orlando hanno però preferito non rivelare il sesso e la possibile data di arrivo di baby Bloom.

Mentre è il primo figlio per Katy, l'attore è già padre di Flynn, 9 anni, avuto con l'ex moglie Miranda Kerr.

Katy Perry e Orlando Bloom stanno insieme da ormai più di tre anni, e sono fidanzati dal giorno di San Valentino dell'anno scorso. Lui si è proposto in elicottero sopra Los Angeles con un massiccio anello di rubino.

Per il momento non è ancora stata confermata una data per le nozze, anche se nella canzone la cantante lascia intendere che il matrimonio sarà quest'estate.