Una serie di indizi fa pensare che Kate Middleton sia incinta del quarto royal baby: ecco quali probabilmente sono solo rumors e cosa invece c'è di vero

Kate Middleton ha già (come ben noto a tutti) tre figli, George, Charlotte e Louis, ma quello che non tutti sanno è che la Duchessa di Cambridge ha sempre affermato di desiderarne un quarto.

E secondo rumors sempre più insistenti, potrebbe essere arrivato il momento.

Tra rumors e indizi, ecco come stanno davvero le cose e cosa c'è di vero.

(Continua sotto la foto)

Il cambio di look

Tutti coloro che seguono Kate Middleton sanno che tutte le volte in cui la Duchessa è rimasta incinta ha cambiato taglio di capelli.

Cosa che ha fatto quando, nella prima uscita dopo le vacanze, ha accompagnato Charlotte al suo primo giorno di scuola alla Thomas Battersea School di Londra.

Kate ha infatti mostrato un taglio di qualche centimentro piu corto con un colore nuovo, piu brillante rispetto al solito.

Il linguaggio del corpo

Nelle ultime uscite ufficiali, compresa quella all’inaugurazione del suo terzo giardino Back To Nature, Kate Middleton è stata vista toccarsi la pancia un paio di volte.

Un gesto molto comune nelle donne incinte.

Ciononostante, l’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto al Daily Mail:

«Questo è un gesto che Kate ha sempre fatto, non solo quando era incinta».

La gaffe di Charlotte

La secondogenita della famiglia Cambridge ha detto a una compagna di classe che

«Mummy is having another girl», cioè «La mamma aspetta un’altra bambina».

Peccato che quando Charlotte si è innocentemente confidata con l'amica, la maestra abbia sentito tutto e lo abbia rivelato successivamente ai media.

Il principe William in visita dalla Regina

Ad ultimo, la notizia che il principe William ha viaggiato privatamente con la Regina in Scozia verso il castello di Balmoral ha mandato in brodo di giuggiole il web.

Kate Middleton non c'era, e i fan hanno fantasticato sull’eventuale possibilità che il principe William abbia portato la buona notizia a Elisabetta II.

È infatti tradizione che i membri della famiglia reale informino in primis la Regina per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo royal baby.

Lo è o non lo è? I Cambridges al momento non hanno rilasciato nessun commento, e neanche Buckingham Palace ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Non ci resta che aspettare eventuali ulteriori informazioni.