Quando nel 2007 William e Kate Middleton si sono lasciati hanno visto altre persone, ma c'è un ex di Kate che dà particolarmente sui nervi a William

William e Kate sembrano la coppia perfetta con una storia d'amore da favola. Ma non è sempre stato tutto rosa e fiori.

La breve separazione di Kate Middleton e Prince William, nel marzo del 2007, non è altro che un lontano ricordo per tutti noi, ma comunque non è un segreto che i due siano usciti con altre persone durante questo periodo di rottura.

Ma c'è un ex ragazzo di Kate che a William da particolarmente sui nervi più di tutti gli altri.

Vi raccontiamo perché.

Chi è l'ex di Kate



All'inzio di questa pausa tra i due, Kate - che all'ora aveva 25 anni - scappò in Irlanda per una vacanza con la mamma e le amiche, con l'intenzione di lasciare il Regno Unito prima che la notizia della rottura si scoprisse.

Dopo che William e Kate si erano lasciati, ognuno di loro ha provato a vedere altre persone.

Secondo i rumors, il ripiego della Middleton era stato un erede di nome Henry Ropner. E a William la cosa non è piaciuta affatto.

È vero, la cosa in sé suona superficialmente innocente, ma ci sono dei retroscena che meglio spiegano la cosa: Harper's Bazaar Australia infatti aveva riportato che William una volta uscì con l'ex di Ropner poco dopo che si erano lasciati.

Il magazine aveva anche rivelato che la relazione tra Henry e Kate aveva reso William molto geloso.

Perché? Probabilmente perché si conoscevano da anni - essendo stati compagni di scuola a Eton.



Le parole di Henry Ropner

Che Kate, con la tipica furbizia da donna, abbia scelto proprio lui per far ingelosire William? Non ci è dato saperlo.

Di sicuro c'è che Henry e Kate passavano parecchio tempo insieme e si divertivano.

«Henry è felice di essere lì per Kate ora che è divisa da William - aveva raccontato una fonte vicina ai due nel 2007 - Si sono incontrati e si sono divertiti».

«Flirtano parecchio. Ora che Kate è single si sta godendo la compagnia di Henry regolarmente. Henry è molto ricco, e fa parte della cerchia di William da anni».

Tutto è bene quel che finisce bene

Chiaramente, qualsiasi cosa ci fosse tra Ropner e Middleton non è durata a lungo.

William e Kate si sono riappacificati tre mesi dopo, nel giugno del 2007 e hanno stretto il nodo nel 2011, con uno dei royal wedding più amati di sempre.

Alcuni mesi prima del loro matrimonio, Ropner ha sposato una donna di nome Natasha Sinclair.

E tra l'altro, anche se Henry e William sembravano essere in disaccordo - alcuni li avevano addirittura definiti "rivali d'amore" - il Telegraph riportò che William e Kate parteciparono al matrimonio di Ropner.

Kate Middleton ha parlato solo una volta della loro decisione di separarsi per qualche mese dicendo:

«All'epoca non ne ero contenta, ma in realtà stare lontani mi ha reso una persona più forte».