È arrivata la conferma ufficiale, William e Kate hanno rimosso Harry e Meghan dalla loro fondazione di beneficenza: ecco perché è un errore

Addio ai fantastici quattro: Kate e William si sono separati ufficialmente da Meghan e Harry.

Mesi dopo l'annuncio che le due famiglie avrebbero preso strade diverse, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno ufficialmente rimosso il Duca e la Duchessa del Sussex dalla loro fondazione di beneficenza.

I documenti di Companies House rivelano che l'organizzazione sarà ora conosciuta come "The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge", eliminando appunto "il Duca e la Duchessa del Sussex" dal nome.

(Continua sotto la foto)

Questo cambiamento arriva un anno dopo che William, Kate, Meghan e Harry avevano presenziato tutti insieme per la prima volta al Royal Foundation Forum.

All'epoca avevano detto:

«Lavorare come una famiglia ha le sue sfide, ovviamente le ha. Ma penso - aveva detto il principe Harry - che il fatto che tutti noi siamo felici e stiamo ridendo sia la dimostrazione che siamo contenti di essere parte di una famiglia».

Nel marzo del 2019, però, Buckingham Palace ha annunciato che la famiglia Sussex si sarebbe staccata da William e Kate, e la Regina Elisabetta aveva accettato.

In giugno, poi, era stato rivelato che i neo genitori avrebbero lanciato la loro personale fondazione benefica.

Il Palazzo aveva rilasciato un comunicato ufficiale che confermava che la nuova Royal Foundation sarebbe diventata «Il principale veicolo di beneficenza e filantropico per il Duca e la Duchessa del Sussex».

L'esperto reale Phil Dampier ha detto al MailOnline che questa separazione tra le due coppie della famiglia reale è un «Grave errore», perché fa sembrare che le coppie si «Scontrino, sia a livello personale che professionale».