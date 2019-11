I Cambridge e i Sussex stanno cercando in tutti i modi di andare d'accordo per il bene della famiglia e il volere della Regina, a partire da Kate e Meghan

Durante il weekend, tutti gli occhi sono stati puntati sulla prima reunion di William, Harry, Kate e Meghan dopo mesi e l'uscita del documentario in cui Harry ammette le tensioni con il fratello maggiore.



Durante la cerimonia al Royal Albert Hall di Londra in occasione del Giorno della Memoria, però, le due coppie non hanno interagito.



Ma anche se le cose non sono andate come sperato, le due Duchesse ce la stanno mettendo tutta per andare d’accordo.

Perché le due famiglie non erano sedute vicine

Il principe Harry e Meghan e il principe William e Kate non hanno interagito durante la cerimonia, ma non per via di tensioni o litigi familiari.

Si tratta di una questione di posti: i Sussex erano seduti dietro il primo ministro Boris Johnson, mentre i Cambridge erano seduti accanto alla Regina.

Anche le coppie sono arrivate separatamente, il che non è fuori dall'ordinario in quanto è consuetudine che i reali arrivino in ordine di precedenza a questi tipi di eventi.

L'esperta reale Katie Nicholl ha spiegato la disposizione dei posti a sedere:

«Quando si tratta di membri femminili della sua famiglia, la Regina sarà affiancata dalle sue due donne, Camilla, la futura regina, e Kate, la regina dopo Camila. Così vuole il protocollo reale».

Nicholl ha aggiunto:

«Questa è la gerarchia reale, e il fatto che Meghan fosse su un balcone separato non era per un problema nei suoi confronti... è solo il modo in cui sono organizzate le cose».

La prima apprizione insieme dopo le liti

Questa riunione tra i Sussex e Cambridge è stata interessante perché era la prima volta che uscivano tutti insieme da quando il principe Harry ha condiviso la storia della faida tra lui e il principe William.

Durante il documentario Harry & Meghan: An African Journey, il principe Harry ha ammesso:

«Parte di questo ruolo e parte di questo lavoro e questa famiglia è essere sempre sotto la pressione... inevitabilmente, sai, succede qualcosa».

Ha aggiunto:

«Ma siamo fratelli. Saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi, ma io sarò sempre lì per lui e lui sarà sempre lì per me».

Kate e Meghan vogliono (davvero) andare d'accordo

Secondo Nicholl, Kate Middleton ha contattato Meghan dopo l'uscita del documentario «per offrirle un po' di supporto».

Spiegando come le donne stanno diventando più legate, Nicholl ha detto:

«Non so quanto si siano visti da allora.

Non penso che ci sarà mai un gran calore o vicinanza tra Meghan e Kate, ma penso che stiano facendo uno sforzo per andare d'accordo perché sanno che tutto questo parlare di fratture e faide e di tensioni tra loro non fa bene a nessuno, e non si riflette molto bene sulla famiglia reale».

Ha osservato: «Abbiamo un monarca che invecchia, che vuole vedere la sua famiglia andare d'accordo e penso che sia davvero quello che tutti stanno cercando di fare».