Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono riavvicinati, ma per questa riconciliazione sono servite delle scuse (molti anni dopo il divorzio)

Dalla loro riconciliazione un paio di anni fa, Brad Pitt e Jennifer Aniston sembrano avere un buon rapporto, nonostante il difficile divorzio nel 2005.

Lui è stato invitato al 50esimo compleanno di Jennifer e le foto della loro reunion, scattate dietro le quinte dei SAG Awards, hanno creato molti gossip, facendo ipotizzare ai fan un possibile ritorno di fiamma.

Ma c'è un segreto dietro questo riavvicinamento.

Secondo quanto riferito dal The Mirror sono state le scuse dell'attore di Once Upon A Time In Hollywood a Jennifer Aniston a spianare la strada per la loro riconciliazione.

Ecco cosa è successo.

Ecco come Brad Pitt aveva offeso Jennifer Aniston

Nel 2011, Brad Pitt aveva ferito l'attrice di Friends con alcuni commenti apparentemente duri sul loro matrimonio.

Durante un'intervista per il magazine Parade, Bitt aveva infatti detto:

«Ho trascorso gli anni '90 cercando di nascondermi, cercando di evitare i lati sgradevoli di essere una celebrità».

«Stavo seduto su un divano, fumando canne e nascondendomi dal mondo.

Avevo iniziato a sentirmi patetico. Ero intenzionato a fare film solo su storie interessanti, ma non vivevo una vita interessante io in primis».

Brad Pitt aveva poi aggiunto:

«Penso che il mio matrimonio con Jennifer Aniston abbia avuto qualcosa a che fare con quella situazione».

Le scuse (anni dopo)

Recentemente l'attore ha rilasciato una dichiarazione, che è servita come scusa, in cui ha chiarito che le sue parole su Jennifer Aniston erano state male interpretate.

Ha detto:

«Mi rattrista l'interpretazione che è stata fatta della mia intervista. Jen è una donna incredibilmente generosa, amorevole ed esilarante che rimane mia amica».

Brad ha poi insistito sul fatto che non aveva nessuna intenzione di far passere Jennifer come una donna noiosa.

Ha concluso dicendo: «La nostra è una relazione importante a cui io tengo molto».

