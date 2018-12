Jake Gyllenhaal si è finalmente iscritto a Instagram e ha pubblicato il suo primo video: inutile dire che non vediamo l'ora di vedere cosa arriverà ora

Jake Gyllenhaal è un uomo di grande bellezza e molti talenti, tra cui la recitazione e quello di riuscire a stare lontano dalla stampa.

L'attore infatti preferisce solitamente passare inosservato, motivo per cui sappiamo molto poco sulla sua vita privata o sulle sue relazioni.

O per lo meno era così fino ad oggi, dato che Jake Gyllenhaal ha deciso di graziarci con la sua nuova presenza su Instagram.

Ora siamo così felici di dargli il benvenuto nei nostri cuori e nei nostri feed, specialmente se continua a farci sognare con i suoi post.

Il primo post

Come primo post Jake Gyllenhaal, sempre divertente e adorabile, ha caricato un video di se stesso mentre legge il fumetto di SpiderMan, con l'obiettivo di promuovere la sua parte nel nuovo film Spider-Man: Far From Home, in cui l'attore interpreta Quentin Beck/Mysterio.

A sole poche ore dalla pubblicazione del suo primo post, Jake ha già più di 300 mila follower, che sicuramente raggiungeranno il milione entro il 19 dicembre, data del suo compleanno.

Aspettiamo impazienti il seguito.