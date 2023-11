Secondo rumors, il principe Harry e Meghan Markle vorrebbero passare il Natale con la famiglia reale. Ma il principe William non li vuole

Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero «felici di accettare» un invito a trascorrere il Natale con la famiglia reale a Sandringham. Ma a quanto pare i due «non sono i benvenuti».

Da qualche giorno, ormai, circolano voci secondo cui re Carlo e i suoi due figli, i principi William e Harry, potrebbero riunirsi per passare le vacanze di Natale insieme.

Ma la veridicità di tali informazioni sembra essere piuttosto improbabile.

Una fonte di Buckingham Palace ha infatti dichiarato: «È così bizzarro che si comportino così male. Hanno preteso scuse e un'ammissione di 'colpa' alla famiglia e ora c'è chi pensa che torneranno a Londra come se niente fosse?».

L'insider ha sottolineato che Harry e Meghan hanno ricevuto inviti sia dalla regina Elisabetta che da re Carlo per unirsi al resto della famiglia a Balmoral in estate, ma che la coppia ha scelto di non tornare in Regno Unito dal 2018.

«Il che fa sorgere la domanda: perché adesso? Ha qualcosa a che fare con il fatto che alcuni dei loro accordi commerciali sono falliti?».

«Potrebbe darsi che si siano resi conto che lamentarsi di quanto sia terribile essere un membro della famiglia reale non è, dopotutto, una strategia così fantastica?».

Il principe William non vuole passare il Natale con Harry e Meghan

Non solo. La fonte ha osservato anche che qualsiasi invito a palazzo per Harry e Meghan potrebbe non essere ben accetto ad altri reali senior, principalmente dal principe William, il cui rapporto con il fratello minore è ora inesistente.

Tuttavia, molte fonti vicino a re Carlo III hanno più volte rivelato che il monarca non «chiuderà mai la porta in faccia a Harry» poiché crede che la loro relazione possa essere riparata col tempo, e lontano dai gossip.