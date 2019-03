Il principe Harry e Meghan Markle volevano staccarsi completamente da Buckingham Palace, ma la Regina ha vietato loro di essere totalmente indipendenti

Si sapeva che prima o poi sarebbe dovuto succedere: Harry e William si sono separati.

Con il trasferimento di Meghan e Harry presso la dimora di Frogmore Cottage a Windsor, era logico che i due principi iniziassero a operare separatamente su diversi settori, specialmente perché William un giorno diventerà re.

Tuttavia, sembra che questo non basti al principe Harry e a Meghan Markle.

Secondo il corrispondente reale del Sunday Times Roya Nikkhah, una fonte avrebbe rivelato che Meghan e Harry speravano di agire in totale indipendenza non solo da William e Kate ma proprio da Buckingham Palace e quindi dalla Regina.

Comprensibilmente però, la Regina Elisabetta ha posto il veto sul piano della coppia di trasferire il loro operato fuori dalla giurisdizione del palazzo.

Le parole dell'insider

La fonte avrebbe rivelato a Roya Nikkhah: «Harry e Meghan volevano che la loro famiglia fosse completamente indipendente da Buckingham Palace, ma gli è stato detto un chiaro no: esiste una struttura istituzionale che non consente quel tipo di indipendenza.

Non possono semplicemente andarsene e fare le loro cose separatamente».

Nikkhah ha riferito che Meghan e Harry avevano sperato in una «totale libertà reale», pur senza ovviamente dimenticare il rispetto verso Buckingham Palace, che sarebbe comunque la loro base per gli affari ufficiali; mentre Frogmore Cottage è la casa a tempo pieno della coppia.

Con l'arrivo di un figlio, il trasferimento e la creazione di un diverso nucleo lavorativo, molti cambiamenti sono in vista per Harry e Meghan, ma la totale indipendenza da Buckingham Palace non è uno di questi.