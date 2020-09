Per aggiudicarsi la partecipazione di Harry e Meghan a un evento (oltre che a un certo budget) si devono rispettare tre regole, trapelate in un documento

Da quando si sono dimessi dal ruolo di reali senior lo scorso marzo, il Principe Harry e Meghan Markle hanno cercato di diventare finanziariamente indipendenti dalla corona.

Obiettivo che sembra abbiano raggiunto anche grazie all'accordo pluriennale firmato con Netflix per produrre contenuti.

**Attenzione, attenzione: Harry e Meghan hanno firmato un contratto con Netflix**

Una sostanziosa fonte di guadagno, poi, arriverà (come per gli ex presidenti americani) dalla partecipazione a eventi e conferenze come speaker.

** Harry e Meghan vogliono copiare gli ex presidenti per guadagnarsi da vivere **

All'inizio di quest'anno infatti la coppia ha firmato un contratto con la Harry Walker Agency di New York che li rappresenterà durante speech pubblici organizzati.

Ieri sono emersi i dettagli dei loro parametri di coinvolgimento per questi eventi, per ora solo virtuali, e il compenso che i Sussex riceveranno.

Ecco le tre regole che Harry e Meghan impongono a chi li voglia ingaggiare

Le 3 regole da seguire per invitare Harry e Meghan a un evento

In un esauriente documento di quattro pagine, rilasciato dal Telegraph, il Duca e la Duchessa del Sussex delineano le loro rigide regole per qualsiasi intervento pubblico a cui parteciperanno.

1. Vogliono scegliere loro l'introduttore e il moderatore

Il Virtual Event Request Form (Modulo di richiesta evento virtuale) trapelato nella stampa, specifica che i due avranno l'ultima parola per la scelta dell'introduttore e del moderatore dei loro discorsi.

2. Vogliono controllare e approvare tutti gli sponsor dell'evento

Come parte del contratto inoltre, hanno deciso di non impegnarsi in attività commerciali che potrebbero mettere in imbarazzo la regina e tutto il resto della royal family.

**Il principe Harry fa fatica ad adattarsi alla nuova vita in America (ma non è per Meghan che lo sta facendo)**

Per questo motivo, nel modulo trapelato è presente una richiesta di dettagli di tutti gli sponsor con cui i Sussex lavoreranno, indipendentemente dal fatto che siano direttamente coinvolti in una particolare presentazione o meno.

3. Il loro cachet deve essere definito in anticipo

Dulcis in fundo, nel documento vengono anche chiariti i criteri economici. Harry e Meghan vogliono sapere anticipatamente l‘esatto importo di denaro che gli verrà corrisposto, che secondo alcuni raggiungerebbe il milione di dollari a discorso.