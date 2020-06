Dopo molti alti e bassi, una fonte conferma che Harry e Meghan non potrebbero essere più felici di così - e tutto per merito della quarantena

Il Principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti da Vancouver a Los Angeles proprio quando il coronavirus ha fortemente colpito l'America ed è entrato in vigore il lockdown in tutto il paese.

Oggi, tre mesi dopo, Entertainment Tonight rivela come la pandemia ha cambiato la relazione tra il Duca e la Duchessa del Sussex.

E anche se i tabloid internazionali dicono che la vita a Los Angeles di Harry e Meghan non assomiglia a ciò che si aspettavano, una fonte ha rivelato che la coppia si sta godendo questo tempo a casa con il figlio Archie, e che ora sono più uniti che mai.

La decisione di lasciare la famiglia reale per trasferirsi oltre oceano è stata agrodolce, avrebbe commentato la fonte a Entertainment Tonight, ma sembra proprio che Harry e Meghan siano contenti di dove sono ora.

Nonostante negli ultimi mesi ci sono stati molti alti e bassi per Harry e Meghan, la fonte ha detto a ET che «la loro relazione è più forte che mai».

«È un po' ironico perché una delle cose che aveva reso Meghan insoddisfatta di vivere nel Regno Unito è che si sentiva isolata e le mancavano i suoi amici - ha spiegato la fonte alla pubblicazione - Ma ora è tornata negli Stati Uniti, che è quello che voleva, ma è isolata lo stesso per via della pandemia e non riesce a vedere i suoi amici».

«Forse proprio per questo la loro relazione è più forte che mai» ha detto la fonte, aggiungendo che la mancanza di distrazioni e impegni esterni è stata di grande aiuto per la coppia che ha potuto così concentrarsi esclusivamente sulla famiglia.

La fonte ha anche raccontato che la coppia sta cercando di sfruttare al meglio la situazione attuale, in isolamento da famiglia e amici, per passare del tempo di qualità con il figlio Archie.

Nel complesso, sembrerebbe che Harry e Meghan stiano benissimo e siano sollevati dall'avere meno impegni e pressioni esterne.

Stanno usando questa situazione particolare per fortificare la loro relazione, ma anche pensare strategicamente al tipo di lavoro e ai progetti in cui vogliono prendere parte appena il lockdown sarà terminato.

