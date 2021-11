Hailey Baldwin ha raccontato gli alti e i bassi del suo matrimonio con Justin Bieber: «Non ho mai perso fiducia nel nostro amore»

In una rara intervista congiunta, Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno raccontato il dietro le quinte del loro matrimonio; compresi tutti i problemi che hanno affrontato e il momento in cui avevano pensato di lasciarsi.

Justin e Hailey si sono sposati nel settembre 2018, ma le cose non sono state tutte rosa e fuori.

La modella, durante un'intervista lo scorso marzo, aveva infatti rivelato che il primo anno del loro matrimonio era stato «davvero molto difficile».

In particolare, così come ha spiegato Justin Bieber, per la sua esperienza con la depressione; malattia di cui - come ha raccontato lui stesso - ha sofferto dopo aver sposato la Baldwin.

Hailey Baldwin racconta il momento in cui stava per lasciare il marito (e cosa le ha fatto cambiare idea)

La coppia ha discusso delle prime fasi del loro matrimonio, e le rispettive lotte, nel podcast In Good Faith con Chelsea e Judah Smith.

In quest'occasione, Hailey Baldwin ha rivelato che sua madre, Kennya Baldwin, l'ha convinta a stare con il cantante in una fase particolarmente difficile.

«Ricordo che l'ho chiamata diverse volte, una volta in particolare [quando] eravamo a Brooklyn. La chiamavo, piangevo e pensavo: 'Non ce la faccio più. Non c'è possibilità che io sia in grado di continuare se sarà così per sempre'», ha raccontato la modella.

«E ricordo solo che lei era estremamente calma al telefono. Mi diceva: 'Passerà. Tu starai bene e lui starà bene, e noi siamo qui per te.' In quel momento ho sentito di avere tutto il supporto che mi serviva per continuare».

Riflettendo sull'importanza di quel momento, Hailey Baldwin ha aggiunto:

«Così, in quel momento, ho preso una decisione. So per certo che ho amato questa persona per molto tempo e ora non è il momento di rinunciare a lui. Non gli farei mai una cosa del genere».

E ancora: «Immagina di abbandonare qualcuno nel bel mezzo del periodo peggiore della loro vita. Io non sono quel tipo di persona. Da lì ho sempre avuto chiara intenzione di resistere, qualunque fosse stato il risultato».

«Ma è stato davvero difficile... Ci sono stati giorni in cui non potevo far altro che pensare 'Non so se andrà bene'. È stata davvero dura».

Sempre durante il podcast, Hailey ha raccontato il motivo per cui non ha mai perso la fiducia nella sua relazione con Justin.

«Tutti si sono sempre chiesti perché continuassi a pensare che avrebbe funzionato quando le cose andavano male»; ha detto Hailey, spiegando però che lei sapeva che Justin era serio riguardo alla loro relazione «perché le conversazioni che avevamo tra noi due erano sulla nostra vita a lungo termine, compreso matrimonio e figli».

La modella ha poi aggiunto che la coppia «combatterà» sempre l'uno per l'altra.

«Nessuno di noi due è la persona che dice: 'Basta, non ce la faccio più'. Nessuno di noi due avrebbe abbandonato l'altro in quella situazione, perché entrambi abbiamo sempre pensato 'Ehi, abbiamo scelto di lottare per questa relazione, quindi continueremo a lottare per qualsiasi cosa abbiamo bisogno'».