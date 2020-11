Hailey Baldwin conferma una volta per tutte che il marito Justin Bieber si era già lasciato da tempo con Selena Gomez quando loro due si sono messi insieme

Se avete mai pensato che ci fosse stata una sorta di sovrapposizione romantica tra Justin Bieber, Hailey Baldwin e Selena Gomez, allora vi sbagliate.

Come ricordano i fan, nel 2018 la vita personale di Justin è stata un turbine amoroso in quanto ha trascorso la prima parte dell'anno con la ex Selena e ha concluso l'anno con una proposta di matrimonio a Hailey.

Impossibile non chiedersi quando il cantante e l'attuale moglie abbiamo effettivamente cominciato a uscire insieme, e se ci sia stato mai una sovrapposizione tra le due.

La risposta arriva da Hailey Baldwin, che ha chiarito una volta per tutte che Justin Bieber non ha mai frequentato contemporaneamente lei e Selena Gomez.

Durante un'intervista per il podcast Pretty Big Deal della modella Ashley Graham, infatti, Hailey ha chiarito la cronologia della sua relazione con Justin Bieber, spiegando: «Anche se la gente non lo sa, abbiamo parlato per un po' di tempo prima di tornare insieme».

«Contrariamente a quanto si pensa - ha continuato Hailey - lui era single da un po' e anche io ero single e stavamo solo cercando di capire che direzione prendere con la nostra vita».

Come sono andate le cose tra Hailey Baldwin, Justin Bieber e Selena Gomez

La relazione, fatta di pause e riprese, tra Justin Bieber e Selena Gomez, era ricominciata nel 2017, ma poi rumors sulla loro rottura avevano iniziato a circolare nel maggio 2018.

Tuttavia, a giugno Justin ha condiviso alcune foto con Hailey sul suo account Instagram, e il mese successivo la pop star ha fatto la proposta di fidanzamento alle Bahamas. Ciò che è successo dopo è ormai storia.

Ma stando alle parole di Hailey Baldwin, anche se il fidanzamento della coppia è stato una sorpresa per tutti, i due si sentivano già da parecchio tempo, molto prima che il resto del mondo venisse a sapere che stavano insieme.

Anche se erano stati segretamente in contatto prima di rendere le cose ufficiali, Hailey ha ammesso che il fidanzamento è avvenuto più velocemente di quanto chiunque si sarebbe mai aspettato.

«Tutto è successo molto velocemente, lo sanno tutti. Spesso incontravo amici che mi chiedevano 'Ma ti sei sposata davvero?'».

Adesso però, dopo il loro secondo anniversario, non ci sono dubbi che Justin e Hailey siano fatti l'uno per l'altro e che stiano vivendo insieme il loro felici e contenti.

In una recente intervista, la coppia ha raccontato che si sente ancora nella fase di novelli sposi, e che per ora si stanno «semplicemente godendo il tempo insieme e conoscendo ancora più a fondo».