La depressione che sta attraversando Justin Bieber mette a dura prova il suo matrimonio con Hailey Baldwin. Ecco quello che sta succendendo spiegato da una fonte vicina alla coppia

Non molto tempo fa Justin Bieber ha dichiarato di lottare contro la depressione, chiedendo aiuto e soprattutto sostegno ai suoi fan su Instagram.

Ma la sua lotta contro questo problema ha messo a dura prova il suo fresco matrimonio con Hailey Baldwin, o almeno secondo quanto riporta Us Weekly. Un insider avrebbe infatti detto al tabloid che gli amici di Justin Bieber: «Sono preoccupati per il suo rapporto con Hailey» e hanno detto che i due «Hanno ancora problemi di fiducia e molti momenti di difficoltà».

E ancora: «Lui la vuole ancora e ha bisogno che lei sia sua moglie, così come Hailey vuole sostenerlo, ma è diventato più difficile da quando Juston sta affrontando tutto questo» ha detto la fonte.

L'insider ha aggiunto che il cantante è all'estero in questo momento: «È in Canada e si è isolato. Si sente come se fosse trattato come un animale ovunque vada e ci sono sempre persone in giro o paparazzi nei cespugli che cercano di fotografarlo».

(Continua sotto la foto)

Justin Bieber ha rotto il silenzio sui suoi problemi con la depressione lo scorso fine settimana, chiedendo ai fan di pregare per lui e per la sua salute mentale. Li ha anche rassicurati, dicendo che era sicuro che sarebbe andato bene.

Le parole del cantante: «Volevo solo tenervi aggiornati un po' [...] Sto lottando molto. Mi sento super disconnesso e strano.. Mi riprendo sempre, quindi non sono preoccupato, volevo solo parlarvi e chiedervi di pregare per me, Dio è fedele e le vostre preghiere funzionano davvero. Grazie [...]».

Il tabliod People aveva in precedenza riferito che Hailey Baldwin è una gran motivatorice sempre in grado di aiutare Justin Bieber, e lui le è grato per questo: «Vuole essere il miglior marito possibile per Hailey - ha detto una fonte vicina a Bieber - Una cosa è avere i tuoi problemi quando sei single, ma quando sei sposato, c'è in gioco la felicità di due persone. Sta lavorando su se stesso in modo che possa essere un buon partner per lei».

In ogni caso, è stato sempre confermato che Baldwin e Bieber si sono impegnati a mantenere vivo il loro matrimonio nonostate tutti i problemi e la depressione: «Hailey non lascerà Justin e neanche lui lascerà lei».