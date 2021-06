Il nome della figlia di Harry e Meghan, Lilibet Diana, potrebbe «aiutare a guarire alcune delle ferite più profonde» all'interno della royal family

La figlia del principe Harry e Meghan Markle, nata venerdì mattina all'ospedale Santa Barbara Cottage in California, ha non uno, ma due nomi molto importanti per Harry, la Royal Family inglese e il mondo intero.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, questo come noto il nome della bambina, è infatti un chiaro omaggio alla nonna di Harry, la Regina Elisabetta, e alla Principessa Diana.

Sua Maestà infatti da bambina era soprannominata Lilibet dai suoi familiari e fino alla recente morte anche dal principe Filippo - l'unico, pare a chiamarla ancora così.

Nell'annuncio è stato spiegato che la figlia dei Sussex ha preso il nome da due donne speciali nella vita di Harry.

Ma c'è un motivo specifico per cui la figlia di Harry e Meghan si chiama così. Eccolo.

Il vero motivo dietro la scelta del nome Lilibet Diana

Certamente, Harry e Meghan hanno scelto il nome Lilibet Diana in onore di due donne molto importanti nella vita del principe.

Ma c'è un altro motivo.

Il nome Lili, in onore dei Elisabetta II, è stato scelto anche per via delle voci secondo cui la regina sarebbe rimasta «profondamente sconvolta» per i commenti sulla famiglia reale fatti da suo nipote Harry nella serie The Me You Can't See.

L'esperto reale Robert Jobson ha rivelato che il nome con cui Harry e Meghan hanno chiamato loro figlia potrebbe «aiutare a guarire alcune delle ferite più profonde» all'interno della royal family, a seguito della «bombe di verità» raccontate proprio del principe Harry nell'ultimo periodo.

Secondo le indiscrezioni, la monarca, 95 anni, è stata molto colpita dagli ultimi commenti del duca del Sussex sulla famiglia reale.

Soprattutto quando gli ha sentito dire che si è sempre sentito «trascurato» dai familiari a lui più vicini.

Una fonte infatti ha detto al Mail on Sunday:

«La regina ha preso la cosa molto sul personale ed è profondamente turbata da ciò che ha detto Harry, in particolare dai commenti sulla genitorialità di Carlo. È stato un periodo molto sconvolgente».

Gli esperti allora ritengono che Harry e Meghan abbiano cercato di riparare il rapporto con la regina chiamando la loro figlia Lilibet proprio per onorare sua maestà.

Robert Jobson ha confermato:

«La nascita di ogni bambino è una benedizione. E tutti i membri della famiglia sono felici per i genitori.

Speriamo che la piccola Lilibet aiuti a risolvere alcuni problemi che sono stati al centro della famiglia reale negli ultimi mesi».

Harry aveva già scelto il nome per sua figlia 2 anni fa

Quando Meghan era incinta di Archie, Harry sperava fosse una bambina. E probabilmente stava già pensando ai nomi per la sua futura figlia.

Nel gennaio 2019, i Sussex avevano partecipato a un evento a Birkenhead, in Inghilterra, dove incontrarono Rebecca Blundell e le sue due figlie, Lily e Lottie. All'epoca Rebecca aveva raccontato al Daily Mail che il principe Harry le aveva chiesto come si scrivesse il nome di Lily.

«Il principe Harry si è avvicinato a noi e ha chiacchierato con mia figlia più piccola, poi ha parlato con mia figlia Lily di sei anni. E poi mentre si allontanava, si è girato e ha chiesto a Lily se il suo nome si scrivesse con la I o la Y», ha spiegato Rebecca al Daily Mail.

«Ho pensato subito che Lily sarebbe stato il nome che avrebbe scelto se avesse avuto una figlia femmina».

All'epoca, Meghan era incinta di Archie, che lo scorso 6 maggio ha compiuto 2 anni. Ma ora Harry è riuscito a esaudire il suo desiderio.

I nomi particolari sono consentiti solo più in basso nella linea di successione

Molti membri della famiglia reale hanno gli stessi nomi. Nomi come Alberto, Carlo, George, e Vittoria sono diventati popolari all'interno della royal family negli ultimi due secoli.

Tuttavia, come regola generale, più si scende lungo la linea di successione al trono, più è accettabile che una coppia reale dia al proprio figlio un nome diverso.

«Più si va verso la fine della linea di successione, più è probabile trovare bambini con un nome più particolare o non tradizionale», ha affermato Carolyn Harris, professore di storia presso la School of Continuing Studies dell'Università di Toronto e autrice di Raising Royalty: 1,000 Years of Royal Parenting.

La figlia di Harry e Meghan è ottava nella linea di successione, dietro suo fratello Archie, suo papà, i cuginetti George, Charlotte e Louis, lo zio William e il nonno Carlo.

Quindi per lei i Sussex hanno potuto scegliere un nome che non appartenesse per forza alla tradizione inglese, preferendo invece un nome dal profondo significato personale.

Perché i figli di Harry e Meghan hanno il cognome Mountbatten-Windsor

Generalmente, i royal babies non hanno un cognome.

Ad esempio, i figli del principe William e Kate Middleton, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis non hanno un cognome ufficiale; anche se quando richiesto, come a scuola, usano il cognome Cambridge; in onore del ducato assegnato ai loro genitori.

Ma ormai abbiamo capito che Harry e Meghan non sono la tipica coppia reale.

Il cognome che hanno scelto per i loro due figli, Mountbatten-Windsor, è stato usato per la prima volta nel 1960, combinando i cognomi della regina e del principe Filippo quando si sono sposati.

Così come Archie, a cui non è stato dato un titolo reale quando è nato nel 2019, Lili non può essere una principessa né avere il titolo HRH, poiché sono entrambi troppo lontani dalla corona secondo le regole stabilite più di 100 anni fa.

Tuttavia, avranno il diritto di essere un principe e una principessa, entrambi con il titolo di Sua Altezza Reale, dopo la morte della Regina, cioè quando il loro nonno, il Principe Carlo, diventerà re.